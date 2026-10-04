Vì sao mỗi người bệnh ung thư vú cần một cách điều trị khác nhau?

Tháng 10 hằng năm được dành để nâng cao nhận thức về ung thư vú, khuyến khích phát hiện sớm, chẩn đoán và điều trị kịp thời. Năm 2026, WHO nhấn mạnh thông điệp “Mỗi câu chuyện là duy nhất, mỗi hành trình đều quan trọng”.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, ung thư vú là loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ trên toàn cầu. Năm 2024, ước tính có 2,4 triệu phụ nữ được chẩn đoán mắc ung thư vú và 694.000 phụ nữ tử vong vì căn bệnh này.

Giai đoạn bệnh quyết định hướng điều trị ung thư vú

Ung thư vú không phải là một bệnh có cách điều trị giống nhau cho tất cả người bệnh. Các khối u có thể khác nhau về kích thước, mức độ lan rộng, đặc điểm mô bệnh học và các dấu ấn sinh học. Vì vậy, lựa chọn điều trị cần dựa trên đặc điểm cụ thể của bệnh và tình trạng của từng người.

Trước tiên, bác sĩ cần xác định ung thư đang ở giai đoạn nào, dựa trên kích thước khối u, tình trạng hạch bạch huyết và liệu ung thư đã di căn đến các cơ quan khác hay chưa.

Với ung thư vú giai đoạn sớm, điều trị thường nhằm loại bỏ khối u và giảm nguy cơ bệnh tái phát. Người bệnh có thể được phẫu thuật, xạ trị hoặc điều trị toàn thân, tùy đặc điểm bệnh.

Khi ung thư đã lan rộng hoặc di căn, mục tiêu điều trị cũng thay đổi. Các phương pháp điều trị toàn thân được sử dụng để kiểm soát bệnh, giảm triệu chứng và duy trì chất lượng cuộc sống. Việc lựa chọn thuốc phụ thuộc vào đặc điểm của ung thư và tình trạng cụ thể của từng người bệnh. Hướng dẫn điều trị ung thư vú di căn của Hội Ung thư Nội khoa châu Âu cũng đưa ra các khuyến nghị khác nhau cho từng nhóm bệnh.

Hai người cùng được chẩn đoán ung thư vú nhưng phương pháp điều trị có thể khác nhau. Ảnh minh họa AI

Đặc điểm sinh học của khối u rất quan trọng

Sau khi chẩn đoán, bác sĩ cần xác định tế bào ung thư có thụ thể hormone hay protein HER2 hay không. Đây là những thông tin quan trọng để lựa chọn phương pháp điều trị.

Nếu tế bào ung thư có thụ thể estrogen hoặc thụ thể progesterone, người bệnh có thể được điều trị nội tiết. Với ung thư có lượng protein HER2 cao, thuốc điều trị nhắm vào HER2 có thể được sử dụng.

Trong khi đó, ung thư vú bộ ba âm tính không có thụ thể estrogen, thụ thể progesterone và protein HER2 nên cách điều trị khác với những nhóm trên.

Như vậy, ngay cả khi các khối u đều nằm ở tuyến vú, sự khác biệt về đặc điểm sinh học cũng có thể dẫn đến những phác đồ khác nhau.

Ung thư có thể cải thiện hiệu quả điều trị khi phác đồ được cá thể hóa đúng với đặc điểm sinh học của khối u và được theo dõi đáp ứng thường xuyên. Bệnh viện K Trung ương

Cùng một nhóm bệnh vẫn có thể điều trị khác nhau

Ngay cả những người có cùng nhóm ung thư vú cũng chưa chắc cần một phác đồ giống nhau.

Quyết định điều trị còn phụ thuộc vào kích thước và đặc điểm khối u, tình trạng hạch, nguy cơ tái phát, các kết quả xét nghiệm và khả năng đáp ứng hoặc dung nạp điều trị. Trong một số trường hợp, xét nghiệm gene có thể được sử dụng để hỗ trợ đánh giá nguy cơ và quyết định có cần bổ sung hóa trị hay không.

Điều này cũng giải thích vì sao không phải người bệnh ung thư vú nào cũng cần hóa trị. Việc có sử dụng hóa trị hay không không chỉ dựa vào việc đã được chẩn đoán ung thư, mà cần cân nhắc nguy cơ tái phát và lợi ích dự kiến của điều trị đối với từng trường hợp.

Điều trị trước hay sau phẫu thuật cũng khác nhau

Ở một số người bệnh, phẫu thuật được thực hiện trước rồi mới cân nhắc các phương pháp điều trị bổ sung. Trong những trường hợp khác, điều trị toàn thân có thể được sử dụng trước phẫu thuật nhằm làm giảm kích thước khối u và đánh giá đáp ứng.

Vì vậy, lựa chọn điều trị không chỉ là “dùng thuốc gì” mà còn bao gồm điều trị bằng phương pháp nào, vào thời điểm nào và trong bao lâu.

Với một số dạng ung thư vú, việc điều trị trước phẫu thuật còn giúp bác sĩ đánh giá mức độ đáp ứng của khối u, từ đó có thêm thông tin để lựa chọn các bước điều trị tiếp theo.

Sức khỏe và mong muốn của người bệnh cũng được tính đến

Hai người có khối u tương tự nhau vẫn có thể nhận khuyến nghị khác nhau nếu tuổi, bệnh lý đi kèm, tình trạng sức khỏe hoặc khả năng chịu đựng điều trị khác nhau.

Bên cạnh hiệu quả kiểm soát ung thư, bác sĩ còn cân nhắc tác dụng phụ, chất lượng cuộc sống, khả năng tuân thủ điều trị và mong muốn của người bệnh. Đây là lý do quá trình điều trị ung thư vú ngày càng hướng tới việc cá thể hóa thay vì áp dụng một phác đồ giống nhau cho tất cả.

Người bệnh vì thế không nên tự so sánh phác đồ của mình với một người khác, ngay cả khi cả hai đều được chẩn đoán ung thư vú. Kết quả giải phẫu bệnh, giai đoạn bệnh, tình trạng thụ thể hormone, protein HER2 và những xét nghiệm cần thiết khác là cơ sở để bác sĩ xây dựng kế hoạch điều trị phù hợp.

Mỗi người một hành trình - không chỉ là thông điệp của Tháng Nhận thức về Ung thư vú năm 2026 mà còn phản ánh cách tiếp cận điều trị hiện nay: mỗi kế hoạch cần được xây dựng dựa trên đặc điểm của bệnh và nhu cầu của từng người bệnh.