Uống nước ép suốt 1 tháng để giảm cân, cô giáo 32 tuổi ngỡ ngàng khi đi khám

Uống nước ép gảm 3kg rồi tăng lại 4kg

Chỉ với mong muốn giảm vài kg để tự tin hơn khi mặc áo dài đứng lớp, chị L.H.G., 32 tuổi, nữ giáo viên ở Hà Nội bắt đầu hành trình detox bằng nước ép hoa quả. Cân nặng giảm 3kg sau hơn một tháng khiến chị tin rằng mình đã chọn đúng phương pháp. Thế nhưng, chỉ gần 2 tháng sau, số cân tăng trở lại còn kết quả kiểm tra sức khỏe lại mang đến một bất ngờ khác.

Cụ thể, trong kỳ nghỉ hè, chị tìm đến một dịch vụ coaching và được tư vấn chế độ detox bằng nước ép hoa quả. Theo liệu trình, mỗi ngày chị sử dụng nhiều loại nước ép đóng chai trong 12 ngày, sau đó nghỉ 7 ngày rồi tiếp tục chu kỳ mới.

Những ngày đầu, chị thường xuyên mệt mỏi, đau đầu. Khi phản ánh tình trạng này, chị được giải thích đây là biểu hiện của "cúm detox", được cho là xảy ra khi cơ thể thích nghi với chế độ ăn mới.

Ảnh minh họa

Điều đáng nói sau hơn một tháng, chị G. giảm khoảng 3kg. Tuy nhiên, kết quả nhanh chóng đảo ngược. Gần 2 tháng sau, cân nặng tăng thêm 4kg. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra sức khỏe gần đây cho thấy chị bị gan nhiễm mỡ độ 2. Trong khi đó, lần kiểm tra cuối năm 2025 chưa phát hiện tình trạng này.

Nước ép có thể khiến cơ thể nạp nhiều đường

Trao đổi về trường hợp trên, bác sĩ Dương Minh Tuấn, Trung tâm Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) chia sẻ với Vietnamnet, trái cây nguyên quả chứa đường tự nhiên nhưng đồng thời cung cấp chất xơ, nước và nhiều chất dinh dưỡng. Khi ép, cấu trúc của trái cây bị phá vỡ, phần lớn bã xơ được loại bỏ, trong khi lượng đường và năng lượng vẫn được giữ lại trong cốc nước.

Điều này khiến một lượng lớn trái cây có thể được tiêu thụ rất nhanh mà người dùng khó nhận biết mình đã nạp bao nhiêu đường. Đặc biệt, các loại nước ép bán sẵn hoặc pha chế ngoài hàng còn có thể được bổ sung đường, syrup, sữa đặc hoặc sử dụng lượng trái cây lớn, khiến tổng năng lượng tăng thêm.

Bác sĩ Tuấn khẳng định nước ép có thể mang lại vitamin và khoáng chất từ trái cây nhưng không đồng nghĩa với việc uống càng nhiều càng tốt hoặc có tác dụng detox cơ thể.

Bên cạnh đó, bác sĩ Tuấn cho rằng việc giảm cân sau một thời gian ăn uống rất hạn chế không đồng nghĩa với giảm mỡ bền vững. Cân nặng có thể thay đổi do lượng nước, glycogen, khối cơ và tổng năng lượng nạp vào. Với gan, việc thường xuyên nạp dư thừa năng lượng, đặc biệt từ các thực phẩm và đồ uống nhiều đường, có thể góp phần làm tăng tích tụ mỡ trong gan, lâu dài gây xơ gan.

Theo các chuyên gia, không nên xem nước ép là giải pháp thay thế hoàn toàn bữa ăn hoặc một phương pháp giảm cân cấp tốc. Một chế độ ăn cân đối, đủ chất, kiểm soát năng lượng và kết hợp vận động mới là nền tảng để kiểm soát cân nặng lâu dài.

Điển danh 6 đồ uống hỗ trợ giữ dáng, đẹp da, giàu chất chống oxy hóa Một số đồ uống kết hợp trái cây, hạt và thực phẩm giàu chất xơ, vitamin, chất chống oxy hóa có thể bổ sung dinh dưỡng, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và chăm sóc làn da. Nước hạt chia chanh Hạt chia giàu chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu; chanh cung cấp vitamin C. Cách làm: Ngâm 1 thìa hạt chia trong 300ml nước khoảng 15 phút, thêm nước cốt 1/2 quả chanh, khuấy đều và dùng ngay. Sữa chua hạt chia ca cao Sữa chua không đường cung cấp protein và lợi khuẩn; hạt chia bổ sung chất xơ, trong khi ca cao chứa các hợp chất chống oxy hóa. Cách làm: Ngâm 1 thìa hạt chia, sau đó trộn với 1 hộp sữa chua không đường và 1 thìa cà phê ca cao nguyên chất. Trà xanh chanh mật ong Trà xanh chứa nhiều polyphenol, trong đó có EGCG, một hợp chất chống oxy hóa được nghiên cứu về nhiều lợi ích sức khỏe. Cách làm: Hãm trà xanh với 200ml nước nóng khoảng 5 phút. Để nguội bớt, thêm 1/2 quả chanh và một lượng nhỏ mật ong. Nước ép cần tây, táo xanh, dưa chuột Cần tây, táo và dưa chuột cung cấp vitamin, khoáng chất và nước, tạo nên một thức uống nhẹ, dễ dùng. Cách làm: Rửa sạch, cắt nhỏ 2 nhánh cần tây, 1/2 quả táo xanh và 1/2 quả dưa chuột, sau đó ép lấy nước và dùng sớm. Sinh tố bơ, việt quất, hạt lanh Bơ cung cấp chất béo không bão hòa và vitamin E; việt quất giàu anthocyanin; hạt lanh bổ sung chất xơ và omega-3 thực vật. Cách làm: Xay 1/3 quả bơ, 50g việt quất, 1 thìa cà phê hạt lanh với 100ml sữa hạt không đường. Sữa nghệ hạnh nhân Nghệ chứa curcumin, hợp chất có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm được nghiên cứu rộng rãi. Sữa hạnh nhân không đường giúp tạo vị béo nhẹ mà không cần thêm đường. Cách làm: Làm ấm 200ml sữa hạnh nhân, thêm 1/2 thìa cà phê tinh bột nghệ và một chút tiêu đen, khuấy đều. Lưu ý: Các loại đồ uống trên không phải thuốc giảm cân hay phương pháp "detox". Để kiểm soát cân nặng, nên hạn chế đường và các chất tạo ngọt, ưu tiên thực phẩm nguyên chất, ăn uống cân đối và duy trì vận động thường xuyên. Với nước ép, không nên dùng để thay thế hoàn toàn các bữa ăn.