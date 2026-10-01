Phá đường dây mua bán trẻ em vào quán karaoke, khởi tố 8 đối tượng

Theo Tiền phong, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa thông tin kết quả đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi vào các quán karaoke, hoạt động tại Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai và một số địa phương khác.

Cầm đầu đường dây là Đinh Quốc Hoàng (SN 1985, có 3 tiền án, tiền sự), chủ cơ sở kinh doanh karaoke Kimochi tại xã Vĩnh Thanh, Tp.Hà Nội.

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: Tiền phong.

Quá trình điều tra vụ án, 6 tổ công tác thuộc Cục Cảnh sát hình sự, Công an Tp.Hà Nội và Công an các tỉnh Lào Cai, Ninh Bình, Phú Thọ đồng loạt kiểm tra các điểm kinh doanh karaoke và nơi nuôi nhốt tiếp viên phục vụ hoạt động nhạy cảm.

Tại Hà Nội, lực lượng chức năng kiểm tra 3 điểm, giải cứu 34 nữ tiếp viên, trong đó có 12 trường hợp dưới 16 tuổi. Cơ quan công an triệu tập Đinh Quốc Hoàng cùng Nguyễn Hà Thành (SN 1988), Nguyễn Bá Giang (SN 2002) và Lừ Văn Tâm (SN 1999).

Thành có nhiệm vụ quản lý, nuôi nhốt nhân viên và đưa đến phục vụ tại các quán karaoke ở khu vực xã Hòa Xá và lân cận. Giang phụ trách nhóm nhân viên phục vụ các quán karaoke tại khu vực thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Thanh. Tâm quản lý quán karaoke Kimochi.

Tại Ninh Bình, tổ công tác kiểm tra quán karaoke Quyết Tiến, giải cứu 7 nữ tiếp viên và triệu tập chủ quán Nguyễn Bá Quyết (SN 1993). Tại Lào Cai và Phú Thọ, lực lượng chức năng kiểm tra quán karaoke 68, giải cứu 5 nữ tiếp viên; đồng thời triệu tập Đặng Vũ Hải (SN 1990), chủ cơ sở karaoke 68 và Nguyễn Thị Tới (SN 1965), chủ nhà nghỉ Việt Hà 2.

Thông tin thêm trên tờ Dân trí, theo Cục Cảnh sát hình sự, từ năm 2025 đến nay, Hoàng và đồng phạm đã thực hiện nhiều vụ mua bán người dưới 16 tuổi.

Trong đó, một bé gái 12 tuổi (quê Cao Bằng) lên mạng xã hội tìm việc rồi bị bán cho Trần Văn Tình tại Ninh Bình với giá 10 triệu đồng. Tình sau đó bán em cho Hoàng với giá 30 triệu đồng.

Khi bị đưa đến quán karaoke Kimochi, bé gái phải vào phòng hát rót bia, bấm bài, phục vụ khách để "trừ nợ". Khoảng 3 tháng sau, tối 21/1, Hoàng tiếp tục bán em cho Nguyễn Hà Thành với giá 30 triệu đồng.

Thành đưa nạn nhân về nhà trọ, ép em nói trước camera rằng đã vay 30 triệu đồng và phải làm nhân viên quán hát để trả nợ. Cơ quan điều tra xác định đoạn video được nhóm này sử dụng để tạo khoản nợ, qua đó khống chế bé gái.

Một nạn nhân khác là bé gái 14 tuổi, trú tại Hà Nội, được bạn bè rủ đến làm nhân viên tại quán karaoke "Khúc nhạc vui quán" ở Hải Phòng. Sau gần một tháng làm việc, em không được trả lương mà chỉ được cung cấp chỗ ăn, ở.

Tháng 2, Tình bán bé gái này cho Hoàng với giá 29 triệu đồng. Khoảng một tuần sau khi bị đưa đến quán Kimochi, em bị nhân viên của Hoàng đe dọa đánh đập. Hoàng sau đó tiếp tục bán nạn nhân cho Đặng Vũ Hải ở Lào Cai với giá 29 triệu đồng, ép phục vụ tại quán hát để trả nợ.

Cục Cảnh sát hình sự đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét những người có liên quan.