VKSND thành phố Đồng Nai rút kinh nghiệm công tác trả hồ sơ điều tra bổ sung

Hội nghị nhằm đánh giá thực trạng, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, thiếu sót và nguyên nhân trong công tác giải quyết án trả hồ sơ để điều tra bổ sung; đồng thời đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, qua đó nâng cao chất lượng giải quyết án, hạn chế và kéo giảm tỷ lệ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Hội nghị do đồng chí Ngô Hữu Nghĩa, Phó Viện trưởng VKSND thành phố Đồng Nai chủ trì.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, về phía VKSND thành phố Đồng Nai có lãnh đạo, Kiểm sát viên, công chức các Phòng nghiệp vụ 1, 2, 3; Chánh Thanh tra - Khiếu tố, Phó Chánh Văn phòng VKSND thành phố.

Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai (PC01, PC02, PC03, PC04) và TAND thành phố tham dự, trao đổi, phát biểu tại Hội nghị. Tại các điểm cầu trực tuyến có lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên làm công tác giải quyết án hình sự của các đơn vị trực thuộc tham dự.

Đồng chí Mai Thời Vũ, Phó Trưởng phòng 1 điều hành tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu theo dõi video clip báo cáo tóm tắt chuyên đề về công tác quản lý, giải quyết các vụ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng.

Báo cáo chuyên đề đánh giá toàn diện thực trạng công tác phối hợp liên ngành trong thời gian từ ngày 1/1/2026 đến ngày 31/8/2026; phân tích những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân phát sinh trong quá trình giải quyết các vụ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Trên cơ sở đó, chuyên đề đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, chủ động phòng ngừa thiếu sót, hạn chế việc phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Phong, Phó Trưởng phòng 2 trình bày tham luận tại Hội nghị.

Tại phần trao đổi, tham luận, các đơn vị tập trung làm rõ những vấn đề phát sinh từ thực tiễn giải quyết án, phân tích nguyên nhân dẫn đến việc trả hồ sơ và đề xuất các giải pháp phòng ngừa, khắc phục.

Các ý kiến tham luận tập trung vào việc chủ động nghiên cứu hồ sơ, đánh giá toàn diện chứng cứ, kịp thời phát hiện những thiếu sót trong quá trình giải quyết vụ án; đồng thời tăng cường phối hợp giữa Điều tra viên, Kiểm sát viên và Thẩm phán, góp phần bảo đảm sự thống nhất trong quá trình giải quyết vụ án, hạn chế những thiếu sót dẫn đến việc phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hoàn, Phó Chánh Văn phòng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT (PC01) Công an thành phố Đồng Nai trao đổi về thực trạng phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong quá trình giải quyết vụ án; những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân dẫn đến việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Đồng thời, đồng chí Phạm Văn Hoàn đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, bảo đảm việc giải quyết vụ án đúng quy định pháp luật, đúng tiến độ, hạn chế phát sinh việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Đồng chí Trung tá Phạm Văn Hoàn, Phó Chánh Văn phòng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đồng Nai phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận, chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Ngô Hữu Nghĩa, Phó Viện trưởng VKSND thành phố Đồng Nai yêu cầu các đơn vị chú trọng theo dõi việc thực hiện yêu cầu điều tra, kịp thời phát hiện những thiếu sót để khắc phục.

Đồng chí Phó Viện trưởng yêu cầu các đơn vị thực hiện rà soát hồ sơ trước khi hết thời hạn điều tra, tránh tình trạng đến khi kết thúc thời hạn tố tụng mới phát hiện những vấn đề chưa được điều tra, làm rõ. Đồng thời, tăng cường theo dõi, tổng hợp, phân tích nguyên nhân đối với từng trường hợp trả hồ sơ để điều tra bổ sung; tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá trách nhiệm của cá nhân, đơn vị liên quan và đề ra giải pháp phù hợp với thực tiễn.

Đồng chí Ngô Hữu Nghĩa, Phó Viện trưởng VKSND thành phố Đồng Nai phát biểu tại Hội nghị.

Thông qua Hội nghị, VKSND thành phố Đồng Nai tiếp tục xác định việc hạn chế, kéo giảm án trả hồ sơ để điều tra bổ sung là một trong những nội dung công tác cần tập trung thực hiện, gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

Qua đó, chủ động phòng ngừa thiếu sót ngay từ giai đoạn đầu của quá trình tố tụng, góp phần bảo đảm việc giải quyết các vụ án hình sự đúng quy định pháp luật, khách quan, toàn diện, kịp thời, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.