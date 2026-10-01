Từ hôm nay, 01/10/2026, 4 trường hợp tòa án được từ chối cung cấp thông tin
Từ ngày 1/10/2026, Thông tư số 16/2026/TT-TANDTC quy định về công khai hoạt động của Tòa án nhân dân chính thức có hiệu lực, trong đó nêu rõ 4 trường hợp Tòa án được từ chối yêu cầu cung cấp thông tin, nhằm bảo đảm việc cung cấp thông tin đúng quy định, phạm vi trách nhiệm và không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Tòa án.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/xa-hoi/tu-hom-nay-01102026-4-truong-hop-toa-an-duoc-tu-choi-cung-cap-thong-tin-1370923