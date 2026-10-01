Bài 4: Lần theo đường đi của 'sát thủ' kích điện

Một bộ kích điện được PV Báo CAND ghi nhận của người dân đánh cá trên sông Hồng.

Từ mạng xã hội đến… cửa hàng!

Không mất nhiều thời gian. Chỉ cần gõ những từ khóa liên quan đến kích điện, hàng loạt kết quả xuất hiện. Đơn cử, trên Facebook có một nhóm công khai mang tên “Khí lạnh xung, kích cơ, kích điện tử”. Trong nhóm, các loại kích cơ, kích điện được các thành viên chào mời, mua bán công khai.

Chỉ cần nhắn tin hoặc để lại bình luận, không lâu sau người mua đã nhận được những lời chào mời. Khi nắm được nhu cầu của khách hàng, người bán đưa ra nhiều phương án: loại kích điện công suất nhỏ, công suất lớn; hàng giá thấp, hàng giá cao. Tùy nhu cầu, người mua được giới thiệu loại thiết bị tương ứng. Theo giới thiệu của người bán, phần lớn sản phẩm có nguồn gốc từ Trung Quốc, gồm nhiều chủng loại khác nhau.

Tương tự, tại một số tài khoản trên các nền tảng khác như YouTube “Cá Da Trơn” của Điện tử Nguyễn Sự; “SHOP Kích Cá Nóng Lạnh” hay “Ky Su Dien”..., khi phóng viên đặt vấn đề cần mua thiết bị để đánh cá, quy trình tư vấn diễn ra khá dễ dàng: hỏi nhu cầu, giới thiệu loại máy, công suất rồi báo giá.

Nhưng việc tìm mua không chỉ dừng lại trên mạng xã hội. Trên một số sàn thương mại điện tử và nền tảng như: Shopee, Lazada, TikTok..., phóng viên cũng ghi nhận những sản phẩm được giới thiệu liên quan đến kích điện với nhiều loại, nhiều mức giá khác nhau.

Thiết bị kích điện được rao bán công khai trên website “nguyendanduy.com”. Ảnh chụp màn hình

Theo những lời chào mời mà phóng viên ghi nhận, khách ít tiền có thể chọn loại rẻ, công suất thấp; nếu có nhu cầu về thiết bị công suất cao, mức giá có thể từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Không chỉ mạng xã hội và sàn thương mại điện tử, một số website cũng công khai số điện thoại liên hệ và địa chỉ để khách hàng dễ tìm kiếm.

Theo số điện thoại 09144821XX của cửa hàng có tên “nguyendanduy.com”, có địa chỉ trên phố Phạm Văn Đồng (hiện thuộc xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi), phóng viên vào vai người cần mua kích điện để sử dụng đánh bắt cá. Sau khi nghe máy và trao đổi thông tin, anh A. của cửa hàng nói trên hỏi ngay phóng viên cần mua loại tốt hay loại giá rẻ, công suất như thế nào để báo giá.

Khi nghe giọng người ngoài Bắc, anh A. cho biết cửa hàng của mình ở tận Quảng Ngãi. Để tạo niềm tin, phóng viên nói đang làm việc ở Quảng Ngãi, có người quen tìm kiếm trên mạng thấy cửa hàng anh A. bán nhiều loại kích điện nên muốn liên hệ để đến xem thực tế trước khi mua. Cuộc trao đổi cho thấy, việc tiếp cận người bán không phải là điều quá khó.

Những gì phóng viên ghi nhận trên môi trường mạng cũng trùng khớp với lời kể của chính những người đang sử dụng kích điện trên sông. Việc tìm mua thiết bị, theo họ, không hề khó.

Ông Đào Văn Bình, ở phường Bồ Đề, Hà Nội, nói: “Bán trên mạng cũng có, cửa hàng cũng có. Muốn mua thì không khó. Nhà tôi có mấy bộ vì giá mỗi bộ cũng chỉ vài triệu đồng”.

Kích điện được giới thiệu với nhiều loại, nhiều mức giá khác nhau, tùy theo nhu cầu của người mua. Ảnh chụp màn hình

Từ lời người sử dụng đến vụ việc bị phát hiện

Theo ông Bình, có thời điểm cá nhiều, người đánh bắt đi cả sáng lẫn chiều. Do thiết bị hoặc bình ắc quy có thể trục trặc nên một số gia đình mua nhiều bộ để dự phòng. Tại bè của một gia đình ở phường Bồ Đề, phóng viên cũng ghi nhận nhiều bình ắc quy cỡ lớn đang được sạc điện.

Lời kể của người trực tiếp sử dụng kích điện không phải không có cơ sở. Từ việc lần tìm nguồn cung trên môi trường mạng đến những vụ việc được lực lượng chức năng phát hiện cho thấy, các thiết bị, phụ kiện phục vụ hoạt động kích điện đánh cá vẫn hiện diện trên thị trường.

Mới đây, qua công tác trinh sát nắm tình hình, Công an TP Hà Nội đã phối hợp lực lượng liên ngành tổ chức kiểm tra, thu giữ hàng chục phụ kiện sử dụng cho hoạt động kích điện đánh cá được rao bán qua các nền tảng xã hội.

Cụ thể, ngày 15/9/2026, đội nghiệp vụ Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an TP Hà Nội) phối hợp với Chi cục QLTT Hà Nội tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh của Hộ kinh doanh Nguyễn Tiến Mạnh Rio, tại thôn Phù Thụy, xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội, do Nguyễn Tiến Mạnh (SN 1990) làm chủ.

Công an xã Phúc Lộc, Hà Nội in tờ rơi tuyên truyền, vận động người dân phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện Mạnh đang bán các loại phụ kiện sử dụng cho hoạt động kích điện đánh cá, gồm: 50 bộ cần vợt rút; 20 giỏ lưới để vợt cá; 10 bộ ắc quy Tiger Lithium, KCBM:H6; 20 bộ dây sạc điện Li-ion Battery Charger, model Suer1205.

Làm việc với lực lượng chức năng, Nguyễn Tiến Mạnh khai nhận mua các linh kiện trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc; các linh kiện trên sử dụng để kích điện đánh cá. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Vụ việc trên cho thấy câu chuyện kích điện không chỉ nằm ở những người trực tiếp cầm sào trên sông. Việc kiểm soát nguồn thiết bị, phụ kiện phục vụ hoạt động này cũng là một mắt xích cần được chú ý trong quá trình đấu tranh, xử lý.

Trung tá Nguyễn Xuân Tùng - Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an TP Hà Nội) cho biết, thực hiện Kế hoạch phối hợp số 628/KH-BCA-BNN&MT ngày 17/10/2025 giữa Bộ Công an với Bộ Nông nghiệp và Môi trường về tổ chức tuyên truyền, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ các loài động vật hoang dã, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Công an TP Hà Nội đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, tạo được sự chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức cho người dân trong công tác bảo vệ môi trường nói chung, bảo vệ các loài hoang dã và nguồn lợi thủy sản trên địa bàn thành phố.

Bộ kích điện New Model XY-928.000W được giới thiệu phục vụ việc kích điện đánh bắt cá. Ảnh chụp màn hình

“Đáng chú ý, đối với lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đơn vị đã có những văn bản chỉ đạo, phối hợp với Công an các xã, phường, đội nghiệp vụ và cơ quan liên ngành tiến hành lập kế hoạch rà soát, kiểm tra. Nhiều vụ sử dụng kích điện đánh bắt thủy sản cũng đã kịp thời được phát hiện, xử lý. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đẩy mạnh công tác tổ chức tuyên truyền cho người dân nhận thức được tác hại của việc sử dụng kích điện để đánh bắt thuỷ sản ảnh hưởng đến môi trường cũng như sức khoẻ của con người”, Trung tá Nguyễn Xuân Tùng thông tin.

Vì sao kích điện vẫn tồn tại?

Một nghịch lý hiện hữu: pháp luật nghiêm cấm sử dụng dòng điện để khai thác thủy sản, các cơ quan chức năng cũng đã tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm, nhưng thực tế phóng viên ghi nhận cho thấy việc tiếp cận các thiết bị, phụ kiện phục vụ kích điện đánh cá vẫn không quá khó. Ở chiều ngược lại, nhu cầu sử dụng vẫn tồn tại.

Trung tá Trần Mạnh Tiến - Phó trưởng Công an xã Phúc Lộc, TP Hà Nội cho biết, trên địa bàn có một số hộ gia đình ở khu vực ven sông vốn sống bằng nghề đánh bắt thủy sản. Bên cạnh những người vẫn sử dụng phương thức truyền thống như thả lờ, thả lưới, cất vó, vẫn có người lén lút sử dụng kích điện để đánh bắt cá trên các hệ thống kênh, mương.

Thời gian qua, đơn vị đã rà soát, xây dựng kế hoạch tuyên truyền và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, một vấn đề được đặt ra là nhận thức của một bộ phận người dân vẫn coi việc kích điện bắt cá như một phương thức mưu sinh bình thường mà chưa nhìn đầy đủ hậu quả đối với nguồn lợi thủy sản cũng như nguy cơ đối với chính tính mạng của họ.

Bộ kích điện được một tài khoản trên ứng dụng YouTube giới thiệu với nhiều chế độ đánh cá. Ảnh chụp màn hình

“Chỉ trong tháng 9, đơn vị đã kiểm tra, xử lý 5 trường hợp sử dụng kích điện để đánh bắt cá tại các hệ thống kênh, mương trên địa bàn. Trong quá trình xử lý vụ việc, CBCS cũng đã giải thích, tuyên truyền cho họ nắm bắt được những quy định của pháp luật về cấm sử dụng xung điện, kích điện để đánh bắt thủy sản. Ngoài tác hại gây tận diệt lòng sông, người sử dụng kích điện cũng dễ xảy ra tai nạn điện giật, nhẹ gây thương tích, nặng có thể tử vong. Ngoài ra, đơn vị cũng đẩy mạnh việc tuyên truyền trên các phương tiện, nền tảng công nghệ số, in tờ rơi phát và tuyên truyền tại những nơi công cộng trên địa bàn”, Trung tá Trần Mạnh Tiến thông tin thêm.

Con số 5 trường hợp bị phát hiện, xử lý chỉ trong một tháng cho thấy, dù công tác tuyên truyền, kiểm tra và xử lý đã được triển khai, tình trạng sử dụng kích điện đánh bắt thủy sản vẫn còn xảy ra. Câu chuyện vì thế không thể chỉ dừng ở việc bắt quả tang một người đang cầm sào kích trên sông. Khi thiết bị vẫn dễ tiếp cận, người mua vẫn có nhu cầu, trong khi một bộ phận người vi phạm vẫn sẵn sàng tái phạm.

Việc ngăn chặn cần được nhìn nhận từ nguồn cung thiết bị, người sử dụng đến phát hiện, xử lý và ngăn ngừa tái phạm. Pháp luật đã cấm, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý, nhưng những bộ kích vẫn có đường tìm đến dòng sông. Vì thực tế, nguồn cung chưa được chặn, người sử dụng vẫn còn và nguy cơ tái phạm vẫn hiện hữu. Có lẽ, câu chuyện không chỉ dừng ở việc bắt quả tang một người đang cầm sào kích cá. Sau mỗi cú phóng điện xuống lòng sông là hậu quả gì và liệu chế tài hiện hành đã đủ sức ngăn chặn kiểu khai thác tận diệt này?

Công an Hà Nội phát hiện, bắt quả tang đối tượng sử dụng kích điện để đánh bắt cá.