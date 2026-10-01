Khởi tố chủ cơ sở sản xuất hơn 100.000 sản phẩm giảm cân cho Ngân 98

Mở rộng điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) thực hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát kinh tế, đã truy xét nguồn cung cấp các sản phẩm giảm cân cho Ngân 98.

Theo kết quả điều tra, nguồn cung cấp thực phẩm giảm cân chứa chất cấm cho Ngân 98 là Đặng Thiên Hương (SN 1992, thường trú phường Từ Liêm, TP Hà Nội), chủ Công ty TNHH Sản xuất dược phẩm công nghệ cao Nanotesla.

Công an đọc lệnh bắt các đối tượng.

Cơ quan điều tra xác định, từ khoảng tháng 8/2023 đến tháng 7/2024, Đặng Thiên Hương đã sản xuất cho Ngân 98 hơn 100.000 sản phẩm thực phẩm giảm cân có chứa Sibutramine và Phenolphthalein.

Hoạt động này mang lại cho Hương khoản thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Ngoài sản xuất, cung cấp hàng hóa cho Ngân 98, Hương còn được xác định đã sản xuất, buôn bán các sản phẩm cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp khác.

Ngày 30/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát kinh tế, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Thiên Hương, Nguyễn Thị Thanh Hoa và Lê Hữu Hoàng liên quan đến những sai phạm trong vụ án của Ngân 98.

Các đối tượng lần lượt: Nguyễn Thị Thanh Hoa, Lê Hữu Hoàng, Đặng Thiên Hương.

Cơ quan điều tra cho biết đang tiếp tục làm rõ hoạt động kinh doanh thực phẩm giảm cân chứa chất cấm liên quan đến Ngân 98 và Đặng Thiên Hương.

Công an TP.HCM đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp từng mua bán thực phẩm giảm cân với Ngân 98 hoặc Đặng Thiên Hương đến Cơ quan điều tra trình báo để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Theo Công an TP.HCM, Sibutramine đã bị cấm sử dụng do có nguy cơ gây các biến cố tim mạch và đột quỵ. Trong khi đó, Phenolphthalein là chất có nguy cơ gây ung thư.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không mua, sử dụng các sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc, đặc biệt là những gói viên được giới thiệu là sản phẩm "tặng kèm" nhưng không có nhãn mác, không được công bố theo quy định.