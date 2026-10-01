Bắt giữ đối tượng người nước ngoài trốn truy nã vào Việt Nam

Ngày 1/10, Phòng Nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên thông tin, đơn vị đã bàn giao đối tượng Thạch Tuấn Vĩ (SN 1986, quốc tịch Trung Quốc) cho lực lượng chức năng phía Trung Quốc.

Thạch Tuấn Vĩ được bàn giao cho lực lượng chức năng phía Trung Quốc. (Ảnh: BĐBP Điện Biên).

Thạch Tuấn Vĩ là đối tượng vi phạm pháp luật, đang bị cơ quan chức năng Trung Quốc truy bắt. Phía Trung Quốc đã đề nghị cơ quan chức năng Việt Nam hỗ trợ truy bắt đối tượng này.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Cục Trinh sát (Bộ đội Biên phòng) siết chặt kiểm soát các đường mòn, lối mở biên giới và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Trước đó, khoảng 4h sáng 29/9, tại khu vực lối mở bản Nậm Đích, xã Mường Chà, tỉnh Điện Biên, tổ công tác Đồn Biên phòng Si Pha Phìn cùng đơn vị nghiệp vụ đã phát hiện, bắt giữ Thạch Tuấn Vĩ khi đối tượng đang tìm cách xuất cảnh trái phép sang Lào.

Tại cơ quan điều tra, Vĩ khai nhận đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhằm tìm đường sang Lào rồi tới nước thứ ba để trốn tránh sự quản thúc của cơ quan chức năng Trung Quốc.

Hoạt động bàn giao được thực hiện theo đúng Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.