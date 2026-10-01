Công an xã cùng người dân kịp thời cứu 2 người bị đuối nước khi đánh cá

Clip Công an xã Quảng Điền và lực lượng y tế kịp thời cấp cứu nạn nhân bị đuối nước.

Chiều 1/10, thông tin từ Công an xã Quảng Điền (TP Huế) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với người dân địa phương kịp thời ứng cứu 2 người đàn ông bị đuối nước do lật ghe trong lúc đánh cá trên sông.

Vào 8h sáng cùng ngày, ông P. V. C (SN 1979) và ông N. V. D. (SN 1984, cùng trú tại phường Dương Nỗ, TP Huế) sử dụng ghe đi thả lưới trên sông Sịa.

Hiện trường vụ lật ghe trên sông Sịa.

Khi đến khu vực gần cầu Vĩnh Hòa, xã Quảng Điền, chiếc ghe bất ngờ bị lật khiến 2 người đi trên ghe rơi xuống sông và bị đuối nước.

Phát hiện sự việc, anh Hoàng Văn Nam (trú thôn Lương Vân, xã Quảng Điền) và anh Trần Văn Định (trú thôn Thạnh Lợi, xã Đan Điền) đã dũng cảm nhảy xuống sông, tiếp cận cứu 2 nạn nhân.

Công an xã Quảng Điền dùng ô tô Cảnh sát trật tự để chở nạn nhân đuối nước đến Bệnh viện.

Nhận tin báo từ người dân, Công an xã Quảng Điền nhanh chóng huy động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường và cùng phối hợp với anh Nam và anh Định ứng cứu đưa các nạn nhân lên bờ, sơ cứu tại chỗ.

Trong đó, nạn nhân N. V. D có biểu hiện ngừng thở, người tím tái, nguy kịch. Nhận thấy tình trạng nạn nhân D diễn biến xấu, không có dấu hiệu tỉnh táo, nếu chờ xe cứu thương sẽ mất đi thời gian vàng cứu sống nạn nhân nên tổ công tác Công an xã Quảng Điền liền dùng xe ô tô Cảnh sát trật tự của Công an xã để khẩn trương đưa nạn nhân đến Trung tâm y tế huyện Quảng Điền.

Nhờ được cấp cứu kịp thời, ông N. V. D đã được cứu sống.

Do được sơ cứu kịp thời và đưa đến Bệnh viện sớm, các y, bác sĩ đã cấp cứu thành công cho nạn nhân N. V. D. Hiện cả hai nạn nhân đã tỉnh táo và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện.

Tiếp đó, tổ công tác Công an xã Quảng Điền tiếp tục triển khai lực lượng trục vớt ghe máy chìm dưới sông để bàn giao cho gia đình nạn nhân.