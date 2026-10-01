Triệt phá vụ vận chuyển 21.000 bao thuốc lá lậu từ Hà Nội lên Lào Cai

Đối tượng Trần Quang Khải cùng tang vật.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phát hiện một đường dây có dấu hiệu vận chuyển hàng cấm với số lượng lớn từ các tỉnh nội địa lên địa bàn tỉnh Lào Cai tiêu thụ. Sau khi triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm bắt quy luật hoạt động của các đối tượng, đơn vị đã xây dựng kế hoạch phối hợp vây bắt.

Vào khoảng 5 giờ ngày 29/9, tại đường Chiềng On, tổ dân phố số 21, phường Cam Đường, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh và Công an phường Cam Đường dừng, kiểm tra xe tải nhãn hiệu Thaco, biển kiểm soát 29C-889.83.

Đối tượng Trần Quang Khải cùng tang vật và phương tiện bị tạm giữ.

Phương tiện do Trần Quang Khải, sinh năm 1989, trú tại phường Long Biên, thành phố Hà Nội điều khiển.

Kiểm tra thùng xe dưới sự chứng kiến của lái xe và người dân, lực lượng chức năng phát hiện 34 thùng các-tông chứa số lượng lớn thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất.

Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng xác định có 2.100 cây thuốc lá, tương đương 21.000 bao, mang các nhãn hiệu Hehua, Chungwa, Dachongjiu và Harmonization. Toàn bộ số thuốc lá có chữ nước ngoài bằng tiếng Trung Quốc và tiếng Anh, không có tem nhập khẩu.

Các nhãn hiệu thuốc lá nhập lậu bị lực lượng chức năng thu giữ.

Tại thời điểm kiểm tra, Trần Quang Khải thừa nhận đang vận chuyển số thuốc lá trên và không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng di chuyển qua nhiều địa bàn, thường lựa chọn thời điểm rạng sáng và đưa phương tiện vào những tuyến đường nhỏ, vắng người để giao nhận hàng, tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Trần Quang Khải; tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.