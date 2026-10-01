Được khách nước ngoài nhờ đổi ngoại tệ, chiếm đoạt 30 nghìn USD

Trước đó, ngày 17/9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tp. Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của ông Wang Qiang (SN 1996) về việc bị chiếm đoạt số tiền 30.000 USD khi nhờ Trần Văn Quân (SN 1983, trú Tp. Hải Phòng, tạm trú phường An Hải, Tp. Đà Nẵng) đổi ngoại tệ.

Xác định vụ việc có giá trị tài sản lớn, liên quan người nước ngoài, Phòng Cảnh sát Hình sự đã thành lập tổ công tác gồm các điều tra viên, trinh sát viên dày dạn kinh nghiệm tập trung truy xét, quyết tâm làm rõ đối tượng gây án.

Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Quân (ảnh CA)

Theo điều tra, trước đây ông Wang Qiang nhiều lần nhờ Trần Văn Quân thực hiện dịch vụ đổi ngoại tệ. Ngày 13/9, ông Wang Qiang liên hệ với Quân qua ứng dụng WeChat để nhờ đổi 30.000 USD sang tiền Trung Quốc.

Trưa cùng ngày, Quân điều khiển ô tô Mazda CX5 đến nơi ở của ông Wang Qiang tại phường An Hải nhận số tiền trên. Quân cho biết chưa có sẵn tiền Trung Quốc nên cần tìm người đổi rồi sẽ chuyển lại vào tài khoản ngân hàng của ông Wang Qiang. Do đã nhiều lần giao dịch trước đó nên Wang Qiang tin tưởng, cung cấp mã QR tài khoản và giao toàn bộ số tiền cho Quân.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Quân lập tức chặn liên lạc, xóa kết bạn với Wang Qiang trên WeChat rồi điều khiển ô tô rời khỏi Đà Nẵng, chạy vào Nha Trang (Khánh Hòa) để lẩn trốn.

Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do thông tin ban đầu về đối tượng khá ít, chủ yếu từ lời trình báo của bị hại. Đối tượng lại rời khỏi địa bàn ngay sau khi thực hiện hành vi chiếm đoạt và tìm cách cắt đứt các dấu vết liên lạc nhằm che giấu tung tích. Tuy nhiên, bằng việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên trì rà soát, sàng lọc từng nguồn tin, cảnh sát từng bước dựng lại hành trình bỏ trốn của đối tượng.

Sau thời gian truy xét khẩn trương, các trinh sát xác định nghi phạm là Trần Văn Quân và phát hiện đối tượng đang lẩn trốn tại Nha Trang. Ngay sau đó, Tổ công tác đã phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa triển khai bắt giữ, đưa Quân về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.

Đáng chú ý, khi kiểm tra hành chính, lực lượng Công an phát hiện trong ba lô màu đen Quân mang theo có 30.000 USD, đúng bằng số tiền bị hại trình báo bị chiếm đoạt.

Trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng tang vật bị thu giữ, Quân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan CSĐT Công an Tp. Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Quân (SN 1983, trú Tp. Hải Phòng, tạm trú phường An Hải, Tp. Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý.