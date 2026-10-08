Việc tử tế!

Ông Phát trao lại tài sản nhặt được cho em Huyền.

Trước đó, ông Cao Đình Phát (1960, trú tại thôn Phú Nhuận, xã Thu Bồn) nhặt được chiếc ví có nhiều giấy tờ tùy thân và 110.000 đồng liền đem đến giao nộp cho Công an xã để xác minh, trao trả cho người đánh rơi. Công an xã Thu Bồn đã xác minh, thực hiện các thủ tục trao trả tài sản cho em Trần Thị Huyền (2008, trú xã Quế Phước, Đà Nẵng). Công an xã Thu Bồn trân trọng biểu dương và ghi nhận nghĩa cử đẹp của ông Cao Đình Phát.

P.V

* Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) ngày 7-10 cho biết, đã xác minh, trao trả tài sản bị thất lạc cho chị Lee Hye Won (du khách Hàn Quốc).

Chị Lee nhận lại tài sản bị thất lạc.

Trước đó, cán bộ Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phát hiện một chiếc ví do người nước ngoài đánh rơi bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng cùng hơn 3 triệu đồng. Sau khi xác định chị Lee Hye Won là chủ nhân của chiếc ví đến địa phương du lịch, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt đã mời nữ du khách đến nhận lại tài sản. Chị Lee Hye Won vui mừng cảm ơn Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt.