Bắt Nguyễn Hoàng Anh Tuấn sau 3 phát súng bắn chủ nợ giữa đường

Ngày 8/10, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai cho biết, cơ quan đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (SN 2000, ngụ khu phố Quảng Biên, phường Trảng Bom, thành phố Đồng Nai) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, Tuấn vay của anh Trần Khắc Nguyên (SN 1992, ngụ phường Trảng Bom) khoảng 20 triệu đồng. Do chậm trả nợ, giữa hai người nhiều lần xảy ra mâu thuẫn.

Thay vì giải quyết tranh chấp theo quy định pháp luật, Tuấn lên mạng xã hội đặt mua một khẩu súng bắn đạn cao su cùng 5 viên đạn với giá 5 triệu đồng để mang theo người.

Thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Hoàng Anh Tuấn. Ảnh: CA.

Khoảng sáng 29/8/2025, Tuấn điều khiển xe máy trên đường Quảng Tiến 18, phường Trảng Bom. Khi phát hiện anh Nguyên chạy xe phía sau, Tuấn bất ngờ lấy khẩu súng giấu trong túi đeo chéo trước ngực, quay lại bắn liên tiếp 3 phát về phía anh Nguyên.

Vụ nổ súng khiến anh Nguyên bị thương ở ngực trái và bắp tay phải, tỷ lệ thương tật 4%. Đến ngày 13/3/2026, anh Nguyên có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự.

Sau khi gây án, Tuấn nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Trảng Bom sau đó xác định và bắt giữ Tuấn.

Tại cơ quan công an, Tuấn thừa nhận hành vi của mình.

Công an thành phố Đồng Nai khuyến cáo người dân khi phát sinh tranh chấp liên quan đến vay mượn dân sự cần giải quyết theo đúng quy định pháp luật, tuyệt đối không sử dụng bạo lực hoặc hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

Cơ quan chức năng cũng đề nghị người dân khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu tàng trữ, mua bán vũ khí cần kịp thời báo cho Công an địa phương qua đường dây nóng để chủ động ngăn chặn, xử lý.