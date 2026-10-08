Quy tập thêm một hài cốt liệt sĩ tại làng Bi
Thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai cho biết: Chiều 7-10, Đội K52 tiếp tục quy tập thêm 1 hài cốt liệt sĩ tại làng Bi (xã Ia Dom), nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập tại khu vực này lên 3 hài cốt.
Hiện các hài cốt liệt sĩ sau khi cất bốc được quàn, tổ chức hương khói và thờ cúng tại trụ sở Ban CHQS xã Ia Dom trong thời gian chờ hoàn tất các thủ tục theo quy định.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/quy-tap-them-mot-hai-cot-liet-si-tai-lang-bi-post601407.html