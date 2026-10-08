Đội K52 quy tập thêm một hài cốt liệt sĩ tại làng Bi. Ảnh: Viết Tuấn

Hiện các hài cốt liệt sĩ sau khi cất bốc được quàn, tổ chức hương khói và thờ cúng tại trụ sở Ban CHQS xã Ia Dom trong thời gian chờ hoàn tất các thủ tục theo quy định.

Các hài cốt liệt sĩ sau khi cất bốc được quàn, tổ chức hương khói và thờ cúng tại trụ sở Ban CHQS xã Ia Dom. Ảnh: Viết Tuấn