Lại xảy ra tấn công tại trường học ở Ba Lan

Vụ việc xảy ra tại làng Leszczydol-Nowiny, thuộc huyện Wyszkow, phía Đông Bắc thủ đô Vácsava. Theo lực lượng cứu hỏa địa phương, một thiếu niên 15 tuổi, là cựu học sinh của trường, đã tấn công nhân viên nhà trường bằng "vật sắc nhọn". Trong số những người bị thương có hiệu trưởng nhà trường, người đã khống chế nghi phạm trước khi cảnh sát có mặt tại hiện trường.

Trước đó, cơ quan chức năng thông báo có 3 người bị thương và thiếu niên 15 tuổi đã bị bắt giữ.

Phát biểu họp báo cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Marcin Kierwinski cho biết nghi phạm đã bị cảnh sát khống chế. Cũng theo ông Kierwinski, cảnh sát đã bắt giữ một thiếu niên 17 tuổi bị nghi đang lên kế hoạch tấn công trường học ở Sierpc sau khi tìm thấy 2 con dao trong ba lô của thiếu niên này.

Trước đó một ngày, một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại một trường dạy nghề ở thành phố Ostroleka, Đông Bắc Ba Lan, khiến 10 người bị thương. Theo truyền thông địa phương, hầu hết các nạn nhân là học sinh. Kẻ tấn công, một học sinh 19 tuổi của trường, cũng tự gây thương tích cho bản thân.