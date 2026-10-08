Kịp thời đưa người đàn ông co giật đi cấp cứu

Ngày 8/10, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt vừa kịp thời phát hiện, phối hợp người dân đưa một người đàn ông có biểu hiện co giật, không tỉnh táo bên hồ Xuân Hương đến bệnh viện cấp cứu.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 7/10, trong lúc tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự, Tổ tuần tra Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt phát hiện một người đàn ông nằm trên vỉa hè gần hồ Xuân Hương, có biểu hiện co giật, không tỉnh táo.

Nhận thấy người này cần được cấp cứu, lực lượng Công an nhanh chóng phối hợp người dân đưa ông đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng để được kiểm tra và chăm sóc y tế.

Công an và người dân hỗ trợ đưa người đàn ông có biểu hiện co giật đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng để cấp cứu.

Qua xác minh, người đàn ông là ông Trần Văn T. (40 tuổi, trú tại tỉnh Lâm Đồng), đến khu vực Đà Lạt tìm việc làm.

Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt sau đó liên hệ với gia đình ông T. để thông báo tình hình, đồng thời cung cấp thông tin về nơi ông đang được điều trị để người thân liên hệ.

Tại bệnh viện, ông T. được các y, bác sĩ kiểm tra, theo dõi và chăm sóc. Sau đó, sức khỏe của ông dần ổn định.

Việc kịp thời phát hiện, hỗ trợ người dân trong tình huống nguy cấp thể hiện tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt.