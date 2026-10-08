Đà Lạt vận hành thử hệ thống giao thông thông minh tại bùng binh Kim Cúc

Lực lượng chức năng thực hiện ngắt hệ thống đèn tín hiệu hiện hữu để chuyển sang điều hành bằng hệ thống ITS thông minh triển khai an toàn, đúng quy trình pháp luật

Đây là một trong 2 nút giao được triển khai thử nghiệm giải pháp ITS theo Kế hoạch số 6666/KH-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng với nút giao Đinh Tiên Hoàng (Ngã 5 Đại học), phường Lâm Viên - Đà Lạt. VNPT Lâm Đồng là đơn vị phối hợp triển khai hệ thống.

Lực lượng chức năng kiểm tra hệ thống thiết bị

Trong thời gian chạy thử, hệ thống sẽ ghi nhận, thu thập dữ liệu thực tế về tình hình giao thông tại nút giao, như lưu lượng phương tiện, khoảng cách giữa các xe và các thông số liên quan. Theo phương án, thời gian thử nghiệm kéo dài 30 ngày, qua đó tạo dữ liệu để hệ thống phân tích, nhận diện đặc điểm giao thông và hoàn thiện khả năng vận hành.

Lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra hệ thống thiết bị

Sáng cùng ngày, các đơn vị liên quan kiểm tra hệ thống thiết bị, các hạng mục kỹ thuật và phương án phối hợp bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình chạy thử. Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá tiêu chuẩn, điều kiện kỹ thuật của thiết bị; UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt kiểm tra các hạng mục lắp đặt, cấp nguồn, kéo cáp, dựng tủ thiết bị. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt rà soát hệ thống đèn tín hiệu, biển báo và sơn vạch kẻ đường.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp đánh giá yêu cầu về an ninh, an toàn thiết bị; Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp bảo đảm giao thông tại khu vực. VNPT Lâm Đồng phối hợp thực hiện các nội dung về thiết kế, lắp đặt và vận hành hệ thống.

Thời gian thử nghiệm dự kiến kéo dài 30 ngày, qua đó tạo dữ liệu để hệ thống phân tích, nhận diện đặc điểm giao thông và hoàn thiện khả năng vận hành

Việc chạy thử tại nút giao Dinh 2 trong 30 ngày nhằm thu thập dữ liệu thực tế, làm cơ sở đánh giá khả năng nhận diện, phân tích tình hình giao thông của hệ thống ITS trước khi triển khai các bước tiếp theo.