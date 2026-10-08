Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng thông báo tuyển dụng 01 lao động hợp đồng

1. Điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được tham gia tuyển dụng:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Có đơn đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng.

2. Nhu cầu tuyển dụng

Tuyển dụng 01 chỉ tiêu vị trí việc làm hành chính tổng hợp kiêm kế toán.

Yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm cần tuyển dụng:

+ Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật.

+ Có chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ Kế toán.

+ Thành thạo tin học văn phòng.

3. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng

a) Thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển là 45 ngày, kể từ ngày Thông báo này được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

b) Địa điểm tiếp nhận: Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng (địa chỉ: Số 5E, Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

c) Thí sinh khai thác, tra cứu thông tin tuyển dụng qua số điện thoại: 02633.822.000.

4. Hồ sơ đăng ký tuyển dụng gồm: Đơn đăng ký dự tuyển; Sơ yếu lý lịch; Bản sao văn bằng, chứng chỉ có liên quan; Bản sao Căn cước công dân; Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).