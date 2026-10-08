Hải quan nâng cao kỹ năng nhận diện tội phạm ma túy xuyên biên giới

Phó Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu Đặng Văn Đức phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Cục Hải quan.

Trong hai ngày 7-8/10, tại Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) phối hợp Chi cục Hải quan khu vực IX tổ chức tập huấn nhận diện phương thức, thủ đoạn và kỹ năng kiểm soát tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Hội nghị có 55 đại biểu là lãnh đạo, công chức của 12 chi cục hải quan khu vực, cùng các giảng viên, báo cáo viên đến từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) và Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, nhằm nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với tội phạm ma túy tại khu vực biên giới, cửa khẩu.

Nhận diện sớm, xác định đúng trọng điểm

Phát biểu khai mạc, ông Đặng Văn Đức, Phó Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu, nhấn mạnh phòng, chống ma túy là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên và lâu dài của lực lượng Hải quan.

Theo ông Đức, tội phạm ma túy ngày càng lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải quốc tế, thương mại điện tử, chuyển phát nhanh và lưu lượng hành khách qua biên giới để cất giấu, vận chuyển trái phép ma túy, tiền chất.

Phương thức, thủ đoạn liên tục thay đổi, dịch chuyển giữa các tuyến, địa bàn, với nhiều hình thức cất giấu, ngụy trang tinh vi. Điều này đòi hỏi lực lượng Hải quan không chỉ tăng cường kiểm tra, kiểm soát mà phải chủ động nhận diện nguy cơ từ sớm, xác định đúng trọng điểm, lựa chọn phương thức kiểm tra phù hợp và nâng cao năng lực phân tích rủi ro.

Hình ảnh hội nghị. Ảnh: Cục Hải quan.

7 chuyên đề sát thực tiễn

Trong hai ngày, các đại biểu được tập huấn 7 chuyên đề về tình hình, xu hướng và thủ đoạn của tội phạm ma túy xuyên quốc gia, qua biên giới; kinh nghiệm phát hiện, đấu tranh, xử lý các vụ vận chuyển trái phép ma túy; nhận diện ma túy, tiền chất, chất hướng thần mới và phương thức cất giấu, ngụy trang.

Hội nghị cũng tập trung vào kỹ năng thu thập, phân tích thông tin, nhận diện nguy cơ; thủ đoạn lợi dụng không gian mạng, thương mại điện tử để hoạt động phạm tội; cơ chế phối hợp giữa Hải quan và Công an trong phát hiện, bắt giữ, xử lý tội phạm ma túy.

Các đại biểu có cơ hội thực hành xử lý tình huống nghiệp vụ, qua đó kết nối kiến thức chuyên môn với kinh nghiệm thực tế tại địa bàn.

Đáng chú ý, các đơn vị hải quan khu vực I, II, IX, XV, XVII và các đơn vị thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã chia sẻ vụ việc điển hình, kinh nghiệm kiểm soát ma túy qua đường hàng không, biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia, hàng hóa xuất nhập khẩu, hành lý, bưu gửi, chuyển phát nhanh, logistics và thương mại điện tử.

Qua trao đổi, công chức hải quan có thêm kinh nghiệm nhận diện dấu hiệu rủi ro, lựa chọn phương án kiểm tra, xử lý tình huống và phối hợp giữa các lực lượng.

Hội nghị góp phần cập nhật phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm ma túy, nâng cao kỹ năng phân tích thông tin, nhận diện rủi ro và kiểm soát cho lực lượng Hải quan, hướng tới xây dựng lực lượng kiểm soát chuyên nghiệp, tinh nhuệ, hiện đại.

Theo kế hoạch, ngày 9/10, tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, Cục Hải quan tiếp tục tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy tại khu vực cửa khẩu trọng điểm.