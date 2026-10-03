Việc tử tế
Công an xã Thuận An vừa xác minh, trao trả 14 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ cá nhân cho anh Trần Hưng Thịnh (1997, trú xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng).
Ngày 2-10, Công an xã Thuận An cho biết, trên đường đi làm, anh Nguyễn Hoàng Chang (1992, trú xã Thuận An) nhặt được chiếc ví bên trong có căn cước công dân, thẻ ngân hàng, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe mang tên Trần Hưng Thịnh và số tiền 14 triệu đồng. Ngay sau đó, anh Chang mang số tài sản nhặt được đến giao nộp cho Công an xã Thuận An để xác minh, trả lại cho người đánh rơi.