Gần 20 người bị tống tiền bằng ảnh, video cắt ghép

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa, thời gian gần đây đơn vị tiếp nhận gần 20 trường hợp trình báo về việc bị các đối tượng sử dụng hình ảnh, video nhạy cảm để đe dọa, tống tiền.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tăng cường rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Thủ đoạn được các đối tượng sử dụng là thu thập hình ảnh cá nhân của nạn nhân trên mạng xã hội, sau đó dùng công nghệ cắt ghép, chỉnh sửa thành hình ảnh, video có nội dung nhạy cảm.

Sau khi tạo ra những hình ảnh, video giả mạo, các đối tượng gửi cho chính nạn nhân kèm lời đe dọa sẽ phát tán lên mạng xã hội hoặc công khai cho người thân, đồng nghiệp biết nếu nạn nhân không chuyển tiền.

Đáng chú ý, có trường hợp bị yêu cầu chuyển số tiền lên tới 1,5 tỉ đồng.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, các đối tượng có xu hướng nhắm đến cán bộ, công chức, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo cấp xã. Việc lựa chọn những người này được cho là nhằm đánh vào tâm lý lo sợ ảnh hưởng đến danh dự, uy tín và công việc nếu hình ảnh, video bị phát tán.

Tin nhắn kèm hình ảnh, video cắt ghép được các đối tượng gửi cho nạn nhân. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Mặc dù thủ đoạn dùng hình ảnh để tống tiền không mới, việc các đối tượng ứng dụng công nghệ để tạo ra những hình ảnh, video nhạy cảm khiến nạn nhân dễ hoang mang, lo sợ và có tâm lý làm theo yêu cầu để ngăn chặn việc phát tán.

Ngay khi tiếp nhận trình báo, cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã hướng dẫn người bị đe dọa cách xử lý, đồng thời cảnh báo về thủ đoạn của các đối tượng.

Qua tuyên truyền, hướng dẫn, nhiều người đã nhận diện được dấu hiệu lừa đảo, giữ bình tĩnh và không chuyển tiền cho các đối tượng.

Thượng tá Nguyễn Xuân Toán, Phó trưởng phòng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa, khuyến cáo người dân khi nhận được tin nhắn đe dọa kèm hình ảnh, video nhạy cảm không nên hoảng sợ.

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Toán, việc các đối tượng đưa ra hình ảnh, video không đồng nghĩa với việc nội dung đó là thật, bởi hình ảnh hoàn toàn có thể bị cắt ghép, chỉnh sửa bằng công nghệ.

“Khi gặp tình huống này, người dân cần giữ bình tĩnh, tuyệt đối không làm theo yêu cầu, không chuyển tiền cho các đối tượng. Đồng thời, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được hướng dẫn, xác minh và xử lý”, Thượng tá Toán khuyến cáo.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, việc chuyển tiền không bảo đảm các đối tượng sẽ dừng đe dọa. Ngược lại, nạn nhân có thể tiếp tục bị yêu cầu chuyển thêm tiền và trở thành mục tiêu tống tiền nhiều lần.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân khi sử dụng mạng xã hội cần hạn chế công khai hình ảnh, thông tin cá nhân có thể bị lợi dụng để giả mạo, cắt ghép.

Người dùng không nên kết bạn, trò chuyện với các tài khoản không rõ danh tính, truy cập đường link lạ hoặc cung cấp thông tin riêng tư cho người không xác định được.

Khi nhận được hình ảnh, video nhạy cảm kèm tin nhắn đe dọa, tống tiền, người dân cần bình tĩnh, không tranh cãi, không chuyển tiền và không tiếp tục làm theo yêu cầu của đối tượng.

Đồng thời, cần lưu giữ các tin nhắn, hình ảnh, tài khoản liên quan và trình báo ngay cơ quan công an để được hướng dẫn, xác minh, xử lý.