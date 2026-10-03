Khởi tố 4 đối tượng bắt giữ người, cướp hơn 1,8 tỷ đồng

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết vừa bắt giữ một nhóm 4 đối tượng có hành vi cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật. Hành vi của các đối tượng rất manh động và liều lĩnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra lấy lời khai các đối tượng (từ trái sang): Lê Văn Dũng, Nguyễn Văn Tâm, Mai Văn Dũng, Hoàng Quyết Tiến. Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên.

Theo Cổng thông tin Công an Thái Nguyên, trước đó, khoảng 23h, ngày 24/9/2026, Công an xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên nhận được tin báo của anh L.C.T, sinh năm 1981, trú tại xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên về việc anh bị một nhóm đối tượng bắt giữ, khống chế, cướp tài sản tại xã Vô Tranh, sau đó đưa đến xã Phượng Tiến trói vào gốc cây rồi bỏ trốn. Anh T sau đó tự thoát trói được và trình báo số tiền bị cướp là hơn 1,8 tỷ đồng, cùng 1 ô tô bán tải và một số tài sản khác. Nhận thấy đây là một vụ án nghiêm trọng, Công an xã đã khẩn trương xác định và bảo vệ hiện trường, báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp giải quyết.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đã lập tức khoanh vùng, truy bắt. Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ, toàn bộ 4 đối tượng, gồm: Mai Văn Dũng, Lê Văn Dũng, Hoàng Quyết Tiến (SN 1988, trú tại xã Vô Tranh, Thái Nguyên) và Nguyễn Văn Tâm (SN 1992, trú tại phường Quán Triều, Thái Nguyên) đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Phú Lương và trên đường trốn vào Ninh Bình.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đối tượng Mai Văn Dũng khai nhận, từ đầu tháng 9/2026, có đến gặp Lê Văn Dũng bàn bạc việc bắt giữ, khống chế và cướp tài sản của anh L.C.T, do biết anh T gần đây kinh doanh thuận lợi. Bản thân 2 đối tượng cũng đang túng thiếu và nợ số tiền lớn. Để thực hiện hành vi, Mai Văn Dũng đã chuẩn bị các dụng cụ gây án như: găng tay, băng dính, dây rút, áo chống nắng… và rủ thêm Tiến và Tâm cùng tham gia.

Chiều 24/9/2026, các đối tượng triển khai thực hiện ý đồ phạm tội; chúng nhờ người khác gọi điện cho anh T đến khu vực bãi thải mỏ than Bá Sơn, xã Vô Tranh với lý do cần san gạt đất (anh T hoạt động trong lĩnh vực trên); khi anh T đến nơi, lợi dụng lúc anh T chủ quan, các đối tượng không chế, trói tay, dán miệng, dùng túi vải chụp kín đầu anh T; đưa lên xe ô tô Ford Ranger của anh T. Sau khi khống chế thành công, Tâm và Tiến trở về nhà, còn Mai Văn Dũng và Lê Văn Dũng tiếp tục điều khiển xe ô tô chở anh T di chuyển theo hướng Thái Nguyên - Bắc Kạn. Giữa đường, chúng ép anh T chuyển hơn 1,8 tỷ đồng đến các tài khoản ngân hàng thuộc 1 trang web đánh bạc của Lê Văn Dũng; sau đó chúng tiếp tục di chuyển đến xã Phượng Tiến. Tại đây, 2 đối tượng trói anh T bên vệ đường, vứt bỏ các vật dụng gây án và bỏ trốn qua nhiều địa phương: Lạng Sơn, Bắc Ninh, Ninh Bình… sau đó bị bắt giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng về các hành vi "Cướp tài sản", "Bắt, giữ người trái pháp luật" và "Đánh bạc".

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.