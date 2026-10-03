Cắt ghép video nhạy cảm để tống tiền 1,5 tỷ đồng

Theo thông tin, các đối tượng lừa đảo thường thu thập hình ảnh cá nhân công khai trên mạng xã hội, sau đó dùng công nghệ chỉnh sửa, cắt ghép thành các video hay hình ảnh có nội dung nhạy cảm. Tiếp đó, chúng gửi thẳng cho nạn nhân kèm lời đe doạ sẽ phát tán lên mạng nếu không nộp tiền.

Tin nhắn tống tiền các đối tượng gửi cho nạn nhân kèm hình ảnh nhạy cảm được cắt ghép.

Đáng chú ý, nhóm tội phạm có xu hướng tập trung nhắm vào lực lượng cán bộ, công chức, bao gồm cả lãnh đạo cấp xã. Các đối tượng cố tình đánh vào tâm lý lo sợ bị ảnh hưởng tới danh dự, uy tín và sự nghiệp công tác nhằm tạo sức ép tối đa, buộc nạn nhân phải rút tiền tích lũy ra cống nộp. Dù thủ đoạn cắt ghép này không mới, nhưng sự hỗ trợ tinh vi của công nghệ khiến hình ảnh trông như thật, đẩy nhiều người vào trạng thái hoang mang, hoảng loạn cực độ.

Nhờ chủ động trình báo, các nạn nhân đã được cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hướng dẫn trấn an tâm lý, bóc gỡ chiêu trò để kiên quyết không làm theo yêu cầu của kẻ xấu.

Thượng tá Nguyễn Xuân Toán, Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo, khi bất ngờ nhận được tin nhắn đe dọa kèm hình ảnh, video nhạy cảm, người dân tuyệt đối không nên hoảng sợ. Việc các đối tượng đưa ra hình ảnh hay video không đồng nghĩa nội dung đó là thật, bởi hình ảnh hoàn toàn có thể bị chỉnh sửa vô cùng tinh vi bằng công nghệ.

​Khi gặp tình huống này, người dân cần giữ bình tĩnh, tuyệt đối không làm theo yêu cầu và không chuyển tiền cho các đối tượng. Việc đáp ứng yêu cầu tài chính không bảo đảm kẻ xấu sẽ dừng lại, mà ngược lại còn khiến nạn nhân tiếp tục trở thành mục tiêu tống tiền kéo dài. Ngay khi phát hiện sự việc, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, xác minh và xử lý kịp thời.

​Cùng với đó, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng khuyến cáo người dân khi sử dụng mạng xã hội nên hạn chế công khai các thông tin, hình ảnh cá nhân dễ bị lợi dụng để giả mạo. Mỗi người cần nâng cao cảnh giác, không kết bạn, trò chuyện, truy cập đường link lạ hay cung cấp thông tin riêng tư cho các tài khoản không rõ danh tính. Khi nhận được tin nhắn đe dọa, người dân cần bình tĩnh, không tranh cãi, dừng mọi tương tác và báo ngay cho cơ quan chức năng để bảo vệ bản thân.