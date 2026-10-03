Tìm thấy 13 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật trong rừng tràm ở Quảng Trị

Ngày 3/10, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa tìm kiếm, cất bốc thêm 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng tràm thuộc bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở khu vực Bãi Dinh.

Trước đó, trong tháng 9/2026, đội đã tìm kiếm và quy tập 10 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này. Như vậy, đến nay đã có 13 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại Bãi Dinh.

Theo Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, việc tìm kiếm tại khu vực này gặp nhiều khó khăn do thời tiết nắng nóng, địa hình phức tạp, nhiều lớp đất đá cùng hệ thống rễ cây tràm chằng chịt.

Các cán bộ, chiến sĩ phải tổ chức đào tìm theo từng khu vực, từng lớp đất, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm và bóc tách cẩn thận để không bỏ sót hài cốt, di vật liên quan.

Ba hài cốt liệt sĩ vừa được phát hiện nằm ở độ sâu khoảng 1,2-1,4m.

Đón hài cốt liệt sĩ trở về để bảo quản, chăm sóc và hương khói theo quy định.

Hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật được tìm thấy ở Bãi Dinh.

Do thời gian chôn cất đã lâu, các hài cốt không còn nguyên vẹn. Lực lượng tìm kiếm cũng phát hiện một số phần xương và di vật liên quan.

Những dấu tích này sẽ được sử dụng để phục vụ việc rà soát, xác minh thông tin và xác định danh tính liệt sĩ. Các mẫu sinh phẩm sẽ được lấy để giám định ADN theo quy định.

Sau khi cất bốc, các hài cốt liệt sĩ cùng di vật liên quan được đưa về bảo quản, chăm sóc và thờ cúng trang nghiêm.

Việc tìm kiếm, quy tập được 13 hài cốt liệt sĩ tại Bãi Dinh là kết quả của quá trình rà soát, xác minh thông tin và tìm kiếm kiên trì của lực lượng chức năng.

Đây cũng là một phần trong "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đang triển khai, với mục tiêu phấn đấu quy tập 430 hài cốt liệt sĩ.