Đồng Tháp phát hiện cơ sở photocopy sao chép sách giáo khoa, giáo trình sai quy định

Ngày 3.10, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa phối hợp Công an phường Cao Lãnh tiến hành kiểm tra, phát hiện một cơ sở kinh doanh photocopy có hành vi sao chép sách giáo khoa, giáo trình khi chưa được chủ sở hữu quyền tác giả cho phép.

Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở photocopy ở phường Cao Lãnh, phát hiện in nhiều sách giáo khoa trái phép. Ảnh: Minh Hiền

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện cơ sở photocopy trên đường Phạm Hữu Lầu (phường Cao Lãnh) có dấu hiệu in, sao chép sách giáo khoa, giáo trình khi chưa được phép. Hành vi trên có dấu hiệu vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ.

Ngay sau đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp với Công an phường Cao Lãnh kiểm tra cơ sở trên.

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện ông Đ.C.T. (46 tuổi, ngụ phường Cao Lãnh) là chủ cơ sở đang in, nhân bản 48 tài liệu là sách giáo khoa, giáo trình của Nhà Xuất bản đại học Sư phạm, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam và Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Khi làm việc với cơ quan công an, ông T. thừa nhận đã in, sao chép 48 tài liệu là sách giáo khoa, giáo trình khi chưa được chủ sở hữu quyền tác giả cho phép. Mục đích in, sao chép nhằm bán cho khách hàng có nhu cầu để thu lợi.

Hành vi trên của ông T. có dấu hiệu vi phạm quy định tại điểm a, khoản 1, điều 16 Nghị định 341/2025/NĐ-CP ngày 16.12.2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan. Quy định này có mức phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng.

Hiện, lực lượng chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Đồng Tháp đề nghị các cơ sở in ấn, photocopy trên địa bàn chấp hành quy định về quyền tác giả. Không tự ý sao chép, in ấn, nhân bản sách giáo khoa, sách tham khảo, giáo trình và các tác phẩm được bảo hộ khi chưa có quyền sử dụng hợp pháp.

Ngoài ra, các cơ sở cần nâng cao trách nhiệm trong kiểm soát nội dung tài liệu mà khách hàng có nhu cầu sao chép. Không lưu trữ, phát tán hoặc sử dụng trái phép các bản điện tử, scan, bản sao của tác phẩm được bảo hộ.

Đối với người dân, phụ huynh, học sinh và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng sách, tài liệu học tập… cần lựa chọn các nguồn cung cấp hợp pháp. Không đặt in, mua bán hoặc phát tán sách giáo khoa, tài liệu có bản quyền từ các nguồn không được phép.

Khi phát hiện cơ sở có dấu hiệu sao chép, in ấn, mua bán hoặc phát tán sách, tài liệu vi phạm pháp luật; người dân cần cung cấp thông tin cho cơ quan công an, lực lượng quản lý thị trường hoặc cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật.