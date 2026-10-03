Ngừng tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước, định danh điện tử tại trụ sở Số 74, đường Lê Duẩn, phường Bạc Liêu

Trước đó, từ ngày 4/9/2026, Công an tỉnh Cà Mau đã triển khai thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước và tài khoản định danh điện tử mức độ 2 tại công an 64 xã, phường trên toàn tỉnh.

Việc thực hiện thủ tục theo phương thức phi địa giới hành chính cho phép người dân chủ động lựa chọn địa điểm giao dịch gần nhất, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí đi lại.

Cán bộ Công an xã Đông Hải tiếp công dân đến làm hồ sơ cấp căn cước, định danh điện tử tại trụ sở đơn vị.

Đại tá Kiều Minh Được, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Cà Mau), cho biết: Việc ngừng tiếp nhận hồ sơ tại Số 74, đường Lê Duẩn, phường Bạc Liêu, nhằm tập trung lực lượng, phương tiện thực hiện cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 lưu động cho học sinh, người yếu thế trên địa bàn tỉnh; đồng thời phục vụ các nhiệm vụ khác của Đề án 06 như thu nhận ADN thân nhân liệt sĩ, hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử, tích hợp giấy tờ vào VNeID cho người dân.

Như vậy, kể từ sau ngày 11/10, người dân không cần tập trung về Số 74, đường Lê Duẩn, phường Bạc Liêu khi có nhu cầu làm thủ tục cấp thẻ căn cước và tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Thay vào đó, người dân có thể linh hoạt chọn một trong các địa điểm sau: 64 điểm tiếp nhận tại công an các xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh, hoặc Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau (Số 298, đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành).

Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn điểm tiếp nhận phù hợp, gần nhất để làm thủ tục nhanh chóng, thuận tiện.

Danh sách chi tiết địa chỉ thu nhận cấp căn cước, định danh điện tử của 64 công an xã, phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.