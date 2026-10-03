Lai Châu phá chuyên án ma túy lớn, thu giữ 20 bánh heroin

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2 đối tượng Giàng A Vả (SN 1982) và Giàng A Chía (SN 1985) cùng trú tại bản Pho, xã biên giới Pa Tần (Lai Châu), cùng tang vật của chuyên án. Ảnh: TTXVN phát

Từ cuối tháng 7/2026, qua công tác nắm tình hình tội phạm về ma túy tại các địa bàn cơ sở, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lai Châu phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn tổ chức đường dây hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn vào địa bàn tỉnh và tìm cách để tiêu thụ. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh xin ý kiến chỉ đạo, cho xác lập Chuyên án 0926V để tổ chức đấu tranh triệt phá.

Vào hồi 14 giờ 30 phút, ngày 13/9/2026, tại đoạn đường tuần tra (cách mốc biên giới 61 khoảng 600m hướng về mốc 60) thuộc địa phận bản Pô Tô, xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, lực lượng Ban Chuyên án gồm: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh chủ trì phối hợp cùng Phòng nghiệp vụ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Đồn Biên phòng Huổi Luông, Phòng Nghiệp vụ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, Công an xã Phong Thổ, Công an xã Pa Tần đã phá thành công Chuyên án 0926V, bắt quả tang đối tượng Giàng A Vả (sinh năm 1982) và Giàng A Chía (sinh năm 1985), cùng trú tại bản Pho, xã Pa Tần về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 20 bánh heroin (tổng khối lượng 7.012 gam), 2 xe mô tô, 3 điện thoại di động.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lai Châu đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Thiếu tướng Bùi Quyết Toán, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu trao thưởng cho các lực lượng tham gia phá án.

Tại buổi biểu dương, Thiếu tướng Bùi Quyết Toán, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho 9 tập thể thuộc các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án 0926V, thu giữ 20 bánh heroin.