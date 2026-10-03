Bé trai gần 5 tháng tuổi tử vong, thi thể được chôn phía sau nhà bạn trai của mẹ, công an cảnh báo

Ngày 3/10, Báo Công an TP.HCM thông tin, Công an xã Nghĩa Trung, TP Đồng Nai đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân bé trai gần 5 tháng tuổi tử vong, sau đó được chôn cất phía sau nhà bạn trai của mẹ.

Theo thông tin ban đầu, ngày 2/10, Công an xã Nghĩa Trung tiếp nhận tin báo của ông L.T.N. (SN 1969, ngụ xã Bom Bo) về việc cháu ngoại gần 5 tháng tuổi tử vong nhưng chưa rõ nguyên nhân.

Ông N. cho biết, sau khi nghe con gái là Lê Thị L.A. (SN 1999) kể rằng con trai mình, thường gọi ở nhà là bé “M”, bị bệnh rồi qua đời, chị A. cùng bạn trai là Nguyễn Văn Tr. (SN 2000, ngụ xã Nghĩa Trung) đã tự ý chôn cất thi thể cháu bé phía sau nhà anh Tr. tại thôn Đức Liễu, xã Nghĩa Trung.

Người dân không chia sẻ các bài viết thiếu kiểm chứng. (Nguồn: Công an xã Nghĩa Trung)

Tiếp nhận trình báo, Công an xã Nghĩa Trung nhanh chóng có mặt tại địa điểm được thông báo. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện thi thể cháu bé được chôn phía sau nhà anh Tr.

Hiện Công an xã Nghĩa Trung đang phối hợp với Công an TP Đồng Nai và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân tử vong cũng như các tình tiết liên quan đến việc chôn cất thi thể cháu bé.

Cũng theo cơ quan công an, thời gian gần đây, mạng xã hội đang lan truyền những thông tin thiếu kiểm chứng liên quan vụ bé trai gần 5 tháng tuổi tử vong, thi thể được chôn phía sau nhà bạn trai của mẹ ruột bé.

Trong đó, có nhiều thông tin chưa được kiểm chứng, nhiều tài khoản đăng tải giật gân, câu like, câu view gây mất an ninh trật tự trên địa bàn xã Nghĩa Trung (Đồng Nai).

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