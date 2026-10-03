Điểm danh 7 sản phẩm bị thu hồi quốc tế mà người tiêu dùng Việt nên tránh xa

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa phát đi cảnh báo về 7 sản phẩm, hàng hóa đang nằm trong diện thu hồi tại một số thị trường nước ngoài trong tháng 9/2026. Các sản phẩm được xác định có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng hoặc an toàn của người sử dụng và không loại trừ khả năng đã được đưa vào Việt Nam.

Thông tin trên được cơ quan này tổng hợp từ các chương trình thu hồi sản phẩm do cơ quan quản lý an toàn hàng hóa và bảo vệ người tiêu dùng tại nhiều quốc gia công bố. Trong bối cảnh hoạt động mua bán hàng hóa xuyên biên giới ngày càng phổ biến, những sản phẩm bị cảnh báo tại nước ngoài có thể tiếp tục xuất hiện trên thị trường Việt Nam thông qua nhiều kênh khác nhau.

Danh sách 7 sản phẩm gồm loa Bluetooth di động Cambridge Audio Yoyo (M), pin sạc dự phòng NEWDERY model ZHX-PB22, kính thông minh INMO Air3, kẹo nước vị chua dạng chai Ricky Joy Sour Crush, đồ chơi bóp mềm hình bánh bao GIHNJSI, máy hỗ trợ giấc ngủ Love To Dream và chất tẩy rửa đa năng có hương thơm Mistolin, Lestoil.

Đáng chú ý, 3 sản phẩm gồm loa Cambridge Audio Yoyo (M), pin sạc dự phòng NEWDERY và máy hỗ trợ giấc ngủ Love To Dream đều liên quan đến nguy cơ mất an toàn từ pin lithium-ion. Trong một số trường hợp, pin có thể bị quá nhiệt, dẫn đến cháy hoặc phát nổ. Cơ quan chức năng tại Hoa Kỳ và Australia đã ghi nhận các sự cố như cháy, bốc khói, phát nổ và gây thiệt hại về tài sản liên quan đến các sản phẩm này.

Kính thông minh INMO Air3 cũng nằm trong diện thu hồi tại Hoa Kỳ và Canada. Nguyên nhân được xác định là phần càng kính bên trái có thể nóng lên quá mức khi thiết bị hoạt động trong thời gian dài, tiềm ẩn nguy cơ gây bỏng cho người sử dụng.

Với các sản phẩm dành cho trẻ em, cơ quan chức năng đặc biệt lưu ý đến kẹo Ricky Joy Sour Crush và đồ chơi bóp mềm GIHNJSI. Kẹo Ricky Joy Sour Crush bị thu hồi tại Hoa Kỳ do viên bi lăn gắn ở phần đầu chai có thể bị bung ra, làm tăng nguy cơ trẻ nhỏ nuốt phải và bị hóc.

Trong khi đó, đồ chơi bóp mềm hình bánh bao GIHNJSI chứa các hạt hút nước bên trong. Nếu trẻ nuốt phải những hạt này, chúng có thể gây tắc nghẽn đường ruột, dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Một trường hợp khác được cảnh báo là các sản phẩm chất tẩy rửa đa năng có hương thơm Mistolin và Lestoil. Khoảng 6,3 triệu chai đang được thu hồi tại Puerto Rico và Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ do nguy cơ nhiễm vi khuẩn, trong đó có Pseudomonas aeruginosa.

7 sản phẩm bị cảnh báo đang được thu hồi tại một số thị trường nước ngoài do tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ảnh minh họa

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết không thể loại trừ khả năng những sản phẩm đang bị cảnh báo hoặc thu hồi tại nước ngoài vẫn được đưa vào Việt Nam. Các sản phẩm này có thể được chào bán thông qua sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, cửa hàng bán lẻ quy mô nhỏ hoặc các kênh nhập khẩu không chính thức.

Do đó, người tiêu dùng cần thận trọng khi mua các sản phẩm, đặc biệt là hàng hóa được bán qua các kênh trực tuyến hoặc có nguồn gốc từ nước ngoài. Trước khi mua hoặc sử dụng, nên kiểm tra đầy đủ tên sản phẩm, thương hiệu, model, mã sản phẩm, mã lô và thời điểm sản xuất để đối chiếu với thông tin cảnh báo.

Đối với những sản phẩm đã được xác định thuộc diện thu hồi, cảnh báo an toàn hoặc xuất hiện dấu hiệu bất thường trong quá trình sử dụng, người tiêu dùng cần ngừng sử dụng và thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc cơ quan chức năng nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố.