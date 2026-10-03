Xe ô tô đâm vào đám đông cổ động viên ở Australia làm 10 người bị thương

Xe cảnh sát Australia. Ảnh tư liệu - minh họa: THX/TTXVN

Theo thông tin từ giới chức địa phương, sự việc xảy ra tại khu ngoại ô Wallsend, cách thành phố Sydney khoảng 110 km về phía Bắc.

Vào thời điểm trên, đông đảo người hâm mộ đã tập trung đông đúc hai bên đường để reo hò, cổ vũ cho đội bóng bầu dục Newcastle Knights trước khi đội lên đường tham dự trận Chung kết giải Bóng bầu dục Quốc gia (NRL) gặp đội Sydney Roosters.

Cảnh sát bang New South Wales cho biết trong số các nạn nhân bị thương có nhiều trẻ em. Hai trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch là một bé gái 5 tuổi và một người đàn ông 67 tuổi.

Lái xe gây ra tai nạn là một thanh niên 18 tuổi. Người này đã bị lực lượng chức năng bắt giữ tại hiện trường và đưa tới bệnh viện để thực hiện các xét nghiệm bắt buộc.

Thị trưởng thành phố Newcastle, ông Gavin Morris, cho biết lái xe cũng là một cổ động viên của đội bóng. Lực lượng cảnh sát địa phương đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy không có dấu hiệu liên quan đến yếu tố khủng bố.

Phát biểu trên mạng xã hội X, Thủ tướng Australia Anthony Albanese bày tỏ sự đau xót trước sự cố nghiêm trọng trên, đồng thời nhấn mạnh đây là một sự việc hết sức đáng tiếc trong thời điểm người dân địa phương đang cùng nhau chia sẻ niềm tự hào và không khí lễ hội thể thao.