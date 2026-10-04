Việc tốt của 2 em học sinh

Chiếc điện thoại được trao trả nguyên vẹn cho anh Phạm Văn Quân tại trụ sở Công an xã Bất Bạt dưới sự chứng kiến của hai em Nhật Anh, Viết Huy.

Chiếc điện thoại Masstel S7 được trao trả nguyên vẹn cho anh Phạm Văn Quân tại trụ sở Công an xã Bất Bạt ngay trong ngày 2/10, dưới sự chứng kiến của hai em Nhật Anh, Viết Huy.

Khoảng 11h trưa 2/10/2026, anh Phạm Văn Quân (SN 1986, trú tại thôn Bằng Tạ, xã Bất Bạt, Hà Nội) trên đường đi làm về thì không may đánh rơi chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Masstel S7.

Cùng thời điểm này, hai em Bùi Nhật Anh (SN 2015) và Phùng Viết Huy (SN 2012) - đều trú tại thôn Ngọc Nhị, xã Bất Bạt, hiện là học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bất Bạt C tình cờ nhặt được chiếc điện thoại trên. Dù không có người lớn đi cùng, hai cậu học trò nhỏ vẫn quyết định cầm thẳng chiếc Masstel S7 đến trụ sở Công an xã Bất Bạt để trình báo và giao nộp.

Tiếp nhận tài sản từ hai em học sinh, tổ công tác trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Công an xã Bất Bạt đã nhanh chóng lập biên bản, đồng thời tổ chức xác minh thông tin. Bằng các biện pháp rà soát, lực lượng công an xác định người đánh rơi chính là anh Phạm Văn Quân và đã liên hệ mời anh đến trụ sở để làm thủ tục nhận lại.

Ngay trong ngày, trước sự chứng kiến của cán bộ Công an xã, chiếc điện thoại đã được trao trả lại tận tay người đánh rơi.

Cầm lại nguyên vẹn tài sản của mình, anh Quân chia sẻ: "Tôi vô cùng xúc động và biết ơn trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an xã, sự trung thực của 2 cháu học sinh. Hành động đẹp này không chỉ giúp tôi nhận lại tài sản... mà còn là tấm gương sáng về lòng tốt".

Không cần những lời ngợi khen to tát, hành động tự giác mang tài sản nhặt được đến cơ quan công an của hai em Nhật Anh và Viết Huy chính là bài học thực tế nhất về tính trung thực, xứng đáng để các bạn bè đồng trang lứa học tập.