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Nữ sinh lớp 8 mất tích nửa tháng bất ngờ về nhà, trên người có vết thương

Sau 16 ngày mất tích, nữ sinh ở An Giang bất ngờ trở về nhà, người gầy đi nhiều, trên cơ thể có một số vết thương, xây xát.

Báo Sức Khỏe & Đời Sống
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PV

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nu-sinh-lop-8-mat-tich-nua-thang-bat-ngo-ve-nha-tren-nguoi-co-vet-thuong-16926100415335969.htm