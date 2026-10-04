Philippines đột kích hai cơ sở nghi lừa đảo, bắt giữ 244 người nước ngoài

Cơ quan này xác định đây là vụ truy quét các cơ sở cờ bạc trực tuyến phục vụ khách hàng ở nước ngoài (POGO) lớn nhất từ đầu năm 2026.

Chiến dịch được tiến hành ngày 2-10 tại hai địa phương Siay và Alicia, với sự phối hợp của Cục Di trú, Cục Điều tra quốc gia và quân đội Philippines.

Các hành vi lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi. Ảnh minh họa: Vietnam+

Lực lượng chức năng bắt giữ 113 người tại Siay và 131 người tại Alicia, phần lớn là người Trung Quốc. Ngoài ra có người đến từ Campuchia, Malaysia, Indonesia và Myanmar. Danh tính và quốc tịch của những người bị bắt tiếp tục được xác minh.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 78 màn hình máy tính, khoảng 3.000 điện thoại di động, máy tính xách tay và thẻ SIM.

Các cơ quan tham gia truy quét cũng phát hiện thiết bị kỹ thuật nghi được sử dụng cho hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Những người bị bắt đang được điều tra về các vi phạm nhập cư, gồm làm việc không có thị thực phù hợp, không có giấy tờ hợp lệ và trong một số trường hợp là nhập cảnh trái phép.

Cục Di trú cũng phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật làm rõ dấu hiệu liên quan đến mua bán người.

Theo đó, những người bị bắt sẽ trải qua thủ tục xem xét trục xuất theo quy định. Khi có quyết định trục xuất, họ sẽ bị đưa vào danh sách cấm nhập cảnh trở lại Philippines.

Philippines cấm hoạt động POGO từ năm 2024, do lo ngại các tổ chức tội phạm lợi dụng mô hình này làm vỏ bọc cho mua bán người, rửa tiền, lừa đảo trực tuyến, bắt cóc và giết người.