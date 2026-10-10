[Video] Vang mãi bản hùng ca Hà Nội

Đúng 21h, không gian Hồ Gươm bừng sáng trong màn trình diễn pháo hoa hỏa thuật và pháo hoa tầm cao rực rỡ chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026). Đêm hội ánh sáng mãn nhãn kéo dài 15 phút không chỉ thắp sáng trái tim Hà Nội mà còn mang lại cảm xúc vỡ òa, tự hào cho hàng vạn người dân và du khách quây quần bên bờ hồ lịch sử.