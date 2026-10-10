[Video] Vang mãi bản hùng ca Hà Nội
Không khí hào hùng, xúc động và đầy tự hào đã lan tỏa tại khu vực Vườn hoa Đền Bà Kiệu, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội trong tối 10/10, khi chương trình nghệ thuật đặc biệt “80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội” diễn ra, tái hiện chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô.
Không chỉ là chương trình nghệ thuật kỷ niệm một dấu mốc lịch sử, “80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội” còn là lời tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Thủ đô; đồng thời khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc tiếp nối truyền thống, gìn giữ hòa bình, chung tay xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-vang-mai-ban-hung-ca-ha-noi-post994402.html