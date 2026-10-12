Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trò chuyện với giáo viên và học sinh về truyền thống hiếu học

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và thầy trò Trường THPT Phú Nhuận, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trò chuyện với thầy trò Trường THPT Phú Nhuận, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Vì Tuổi trẻ vùng cao và hải đảo, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu đã chúc mừng những thành quả giáo dục ấn tượng mà trường đạt được trong suốt hành trình 50 năm xây dựng, hình thành và phát triển.

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2026), bà Trương Mỹ Hoa nhắn nhủ đến mỗi cô giáo và nữ sinh về hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa

"Phụ nữ Việt Nam cần có sức khỏe, tri thức, trình độ, hiểu biết, biết quan tâm đến cộng đồng và có lòng nhân hậu, biết làm giàu chính đáng. Trí tuệ phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới là học tập, phấn đấu để làm sao phụ nữ thế giới có gì thì phụ nữ Việt Nam chúng ta phải có cái đó. Trí tuệ chính là vũ khí để phụ nữ xây dựng đất nước"

"Trong lịch sử dựng nước, giữ nước, phụ nữ Việt Nam đóng góp nhiều vai trò quan trọng, với hình tượng nhiều nữ anh hùng, điển hình là hình tượng Hai Bà Trưng, Bùi Thị Xuân, đến bà Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thị Thập…

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao tặng 8 chữ vàng cho phụ nữ Việt Nam: "Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang", nói lên phẩm chất, đóng góp công lao của người phụ nữ.

Trong giai đoạn thời kỳ đổi mới, phụ nữ Việt Nam tiếp tục kế thừa và phát huy những phẩm chất, truyền thống của người phụ nữ trong thời kỳ dựng nước, giữ nước, góp mặt trong tất cả các lĩnh vực, là động lực để phát triển đất nước", nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa chia sẻ.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đã chia sẻ lại cho thầy trò Trường THPT Phú Nhuận câu chuyện về hành trình kiên trinh vượt qua những khó khăn của bản thân trong đấu tranh giải phóng dân tộc.

Bà cho biết, trong tù đày rất khó khăn, gian khổ nhưng chính niềm tin vào cách mạng ắt sẽ thắng lợi đã thôi thúc và tiếp sức mạnh để bà vượt qua. Bên cạnh đó là tâm niệm ngày chiến thắng chưa chắc có mình, để vượt lên gian khó, hy sinh.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Hiệu trưởng Trường THPT Phú Nhuận Trần Công Tuấn và giáo viên học sinh của nhà trường,

Ông Trần Công Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Phú Nhuận cho hay, việc nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa nhận lời mời của trường về tham dự và chia sẻ với thầy trò nhà trường về chuyên đề giáo dục truyền thống mang nhiều ý nghĩa quan trọng trong công tác giáo dục của trường.

Trong hành trình đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước, bà là một tấm gương tiêu biểu của phụ nữ Việt Nam, với nhiều đóng góp sâu sắc cho sự nghiệp cách mạng, giáo dục và chăm lo thế hệ trẻ.

"Bối cảnh mới đang ngày càng đặt nhiều hơn nữa vai trò và trách nhiệm của nhà trường, thầy cô trong giáo dục học sinh và trách nhiệm của học sinh trong học tập, rèn luyện, tu dưỡng bản thân. Điều này đòi hỏi từ chính mỗi thầy cô, nhà trường và bản thân các em học sinh phải có được nền tảng chính trị vững vàng, có lý tưởng, kiên định với hành trình đổi mới, phấn đấu...

Thông qua buổi gặp mặt ý nghĩa, trường mong muốn tạo cơ hội để học sinh được trực tiếp lắng nghe những câu chuyện, trải nghiệm về chia sẻ quý báu từ thế hệ đi trước, từ đó hun đúc trong các em tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, ý thức và trách nhiệm phấn đấu vươn lên trong học tập, dựng xây Tổ quốc", ông Trần Công Tuấn nhấn mạnh.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng lãnh đạo nhà trường thực hiện nghi thức trồng cây trong khuôn viên trường. Cây Cẩm lai trồng trong khuôn viên trường do nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trao tặng.

Xúc động khi lắng nghe những chia sẻ đầy giản dị nhưng ý nghĩa của nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Nguyễn Minh Đăng, lớp 12A13, Trường THPT Phú Nhuận cho biết, qua những câu chuyện giúp em hiểu hơn về hành trình đấu tranh gian khổ, đầy hy sinh của các thế hệ đi trước, để bảo vệ nền hòa bình, độc lập, tự do cho đất nước ngày hôm nay.

"Để xây dựng đất nước trong bối cảnh hội nhập toàn cầu hiện nay, theo em, ngoài tri thức, người trẻ còn phải đủ tỉnh táo để nhận diện và đấu tranh phản bác các thế lực thù địch, chống phá, tỉnh táo khi sử dụng mạng xã hội để không bị lôi kéo, dụ dỗ, giữ được bản sắc dân tộc.

Qua chuyên đề, chúng em càng ý thức hơn, không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng bản thân, để làm sao góp sức trẻ của mình, tiếp bước cha anh xây dựng và bảo vệ đất nước", Minh Đăng bày tỏ.

Dịp này, Trường THPT Phú Nhuận đã gia nhập Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa -Trường Sa thân yêu, qua đó đồng hành cùng Câu lạc bộ trong công tác giáo dục truyền thống; bồi đắp tình yêu biển, đảo, ý thức trách nhiệm đối với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc cho học sinh; lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng cựu học sinh và phụ huynh nhà trường.