Bình Điền: 5 năm đồng hành cùng di sản Đua bò Bảy Núi

Lãnh đạo tỉnh An Giang phát biểu khai mạc Hội Đua bò Bảy Núi lần thứ 31 năm 2026. (Ảnh: BFC)

Hội Đua bò Bảy Núi tranh Cúp Truyền hình An Giang (ATV) lần thứ 31 năm 2026 vừa diễn ra tại sân đua xã An Cư, quy tụ 64 đôi bò đại diện cho các phum sóc. Mùa giải năm nay cũng đánh dấu chặng đường 5 năm liên tiếp Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đồng hành cùng hội đua, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của vùng đất Thất Sơn.

Từ lao động đồng ruộng đến sinh hoạt văn hóa cộng đồng

Hình thành từ phong tục dân gian trong dịp lễ Sene Dolta, lễ báo hiếu tổ tiên của đồng bào Khmer, Hội Đua bò Bảy Núi gắn bó mật thiết với đời sống sản xuất nông nghiệp. Từ trò chơi trên những thửa ruộng ngập nước sau khi hoàn thành vụ cấy, hội đua dần trở thành một sinh hoạt văn hóa đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Rộn ràng lễ khai mạc Hội Đua bò Bảy Núi tranh Cúp Truyền hình An Giang lần thứ 31 năm 2026 tại sân đua xã An Cư. (Ảnh: BFC)

Những đôi bò tham gia tranh tài vốn là vật nuôi gắn bó với công việc cày cấy hằng ngày. Qua quá trình chăm sóc, huấn luyện của người nông dân, chúng bước vào đường đua với sức bền, sự dẻo dai và khả năng phối hợp cùng người điều khiển. Bởi vậy, phía sau mỗi màn tranh tài còn là kinh nghiệm lao động và sự gắn bó giữa con người với đồng ruộng.

Đông đảo người dân phum sóc và du khách thập phương đổ về vây kín khán đài cổ vũ cho các đôi bò tranh tài. (Ảnh: BFC)

Từ sinh hoạt dân gian trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Hội Đua bò Bảy Núi lưu giữ những giá trị văn hóa được hình thành trong đời sống của đồng bào Khmer. Không gian hội đua cũng là nơi cộng đồng gặp gỡ, chia sẻ niềm vui sau những ngày lao động, thể hiện niềm tự hào về bản sắc quê hương.

Hội đua bò Bảy Núi lần thứ 31 năm 2026 thu hút 64 đôi bò xuất sắc vượt qua vòng loại địa phương tham gia tranh tài. (Ảnh: BFC)

Với hơn nửa thế kỷ gắn bó cùng nông nghiệp và người nông dân, Bình Điền tìm thấy sự gần gũi trong những giá trị ấy. Việc đồng hành cùng hội đua nối tiếp mối quan hệ của doanh nghiệp với bà con, từ hoạt động sản xuất đến đời sống văn hóa, tinh thần.

Năm năm tiếp sức cho Hội Đua bò Bảy Núi

Tại Hội Đua bò Bảy Núi lần thứ 31 năm 2026, 64 đôi bò đã mang đến những màn tranh tài sôi nổi trên đường đua ngập nước. Kết thúc hội đua, cúp vô địch và danh hiệu “Nài bò xuất sắc nhất” thuộc về ông Nguyễn Thành Tài, xã Núi Cấm.

Các nài bò tập trung cao độ, chuẩn bị tinh thần cùng đôi bò chiến trước giờ xuất trận. (Ảnh: BFC)

Bên cạnh kết quả thi đấu, mùa giải tiếp tục ghi nhận sự đồng hành của Phân bón Bình Điền. Việc duy trì hỗ trợ trong 5 năm liên tiếp góp phần tạo thêm nguồn lực để Ban Tổ chức chuẩn bị cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giải thưởng và tổ chức hội đua.

Các đôi bò bước vào vòng thi đấu. (Ảnh: BFC)

Sự tiếp sức qua các mùa giải còn góp phần quảng bá hình ảnh Hội Đua bò Bảy Núi trên các kênh truyền hình HTV, ATV và các nền tảng số. Qua đó, nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer có thêm cơ hội đến với công chúng trong nước và du khách quốc tế, đồng thời giới thiệu hình ảnh vùng đất Thất Sơn.

Sự dũng mãnh, dẻo dai của những đôi bò cày - biểu tượng cho tinh thần hăng hái lao động sản xuất của người nông dân Bảy Núi. (Ảnh: BFC)

Ông Phan Văn Tâm - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền từng chia sẻ: “Bình Điền sinh ra từ nông nghiệp, lớn lên cùng người nông dân, vì thế, việc đóng góp vào việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa, tinh thần của cộng đồng nông nghiệp là điều chúng tôi luôn tâm niệm như một trách nhiệm và nghĩa vụ từ trái tim.”

Màn bứt phá của các đôi bò đua trên đường đua xã An Cư. (Ảnh: BFC)

Chia sẻ này cho thấy sự gắn kết giữa hoạt động của doanh nghiệp với cộng đồng nông nghiệp. Đồng hành cùng một lễ hội bắt nguồn từ lao động đồng ruộng cũng là cách Bình Điền góp phần chăm lo đời sống tinh thần của những người nông dân đã gắn bó với doanh nghiệp.

Gắn sản xuất nông nghiệp với gìn giữ di sản

Tại An Giang và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, sự hiện diện của Bình Điền gắn với cả hoạt động hỗ trợ sản xuất và các chương trình cộng đồng. Hai hướng hoạt động này cùng xuất phát từ đời sống và nhu cầu của người nông dân.

Khoảnh khắc đăng quang vinh quang của ông Nguyễn Thành Tài (xã Núi Cấm) – chủ nhân đôi bò xuất sắc đoạt cúp vô địch năm 2026. (Ảnh: BFC)

Trong sản xuất, doanh nghiệp nghiên cứu, cung cấp các giải pháp canh tác thông minh, ứng dụng tiến bộ khoa học nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu. Các giải pháp hướng đến mục tiêu giúp bà con tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất và hiệu quả canh tác.

Ban Tổ chức và Nhà tài trợ Công ty CP Phân bón Bình Điền trao giải cho gia đình ông Nguyễn Văn Lâm – chủ nhân đôi bò về nhì năm 2026. (Ảnh: BFC)

Trong đời sống văn hóa, việc đồng hành cùng Hội Đua bò Bảy Núi góp phần gìn giữ bản sắc truyền thống của đồng bào Khmer, tăng cường sự gắn kết cộng đồng và tạo thêm sức hút cho du lịch địa phương. Giá trị của sự đồng hành được thể hiện qua việc duy trì hỗ trợ nhiều năm, giúp một sinh hoạt văn hóa gắn với nông nghiệp tiếp tục được tổ chức và lan tỏa.

Ban Tổ chức trao hoa cho Đại diện Nhà tài trợ Công ty CP Phân bón Bình Điền. (Ảnh: BFC)

Khi hội đua khép lại, người dân trở về với công việc thường nhật trên đồng ruộng. Mối liên hệ giữa sản xuất và văn hóa vẫn tiếp nối: lao động tạo dựng cuộc sống, còn lễ hội lưu giữ ký ức, kinh nghiệm và niềm tự hào của cộng đồng. Chặng đường 5 năm đồng hành của Bình Điền góp thêm nguồn lực để những giá trị ấy tiếp tục được gìn giữ trên vùng đất Bảy Núi.