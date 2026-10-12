Làng hoa Thái Phiên trước thềm Festival

Làng hoa Thái Phiên được hình thành và phát triển đến nay đã hơn 60 năm

Qua bao mùa hoa

Đối với người dân Thái Phiên, nghề trồng hoa không đơn thuần là công việc mưu sinh mà còn là tài sản được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Từ khâu xuống giống, chăm sóc, điều chỉnh ánh sáng đến tỉa nụ, thu hoạch, mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ và kinh nghiệm. Trong đó, hoa cúc từ lâu đã trở thành một trong những loại hoa chủ lực, gắn liền với hình ảnh Làng hoa Thái Phiên.

Hoa cúc từ lâu đã trở thành một trong những loại hoa chủ lực, gắn liền với hình ảnh Làng hoa Thái Phiên

Chị Nguyễn Thị Thanh, người dân Thái Phiên chia sẻ, nghề trồng hoa đã gắn bó với cuộc sống của gia đình qua nhiều năm. Dù công việc vất vả, người trồng hoa vẫn dành nhiều tâm huyết cho từng luống hoa, bởi mỗi vụ mùa không chỉ mang lại thu nhập mà còn chứa đựng niềm vui khi thành quả lao động được thị trường đón nhận.

Cùng chung mong muốn ấy, bà Trần Thị Hảo, người dân địa phương kỳ vọng thời tiết thuận lợi, hoa đạt chất lượng và đầu ra ổn định để người trồng hoa yên tâm gắn bó với nghề. Đây cũng là trăn trở chung của nhiều hộ sản xuất khi giá cả, chi phí đầu vào và nhu cầu thị trường luôn có những biến động nhất định.

Ông Bùi Hữu Đức, người dân tổ dân phố Thái Phước, phường Lâm Viên - Đà Lạt có hơn 26 năm gắn bó với nghề trồng hoa

Với ông Bùi Hữu Đức, người dân tổ dân phố Thái Phước, phường Lâm Viên - Đà Lạt, hơn 26 năm gắn bó với nghề trồng hoa là quãng thời gian chứng kiến nhiều đổi thay của làng hoa. Từ phương thức canh tác dựa nhiều vào kinh nghiệm, người dân từng bước đầu tư nhà kính, hệ thống tưới và các giải pháp kỹ thuật mới nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Với những diện tích được đầu tư thâm canh hiệu quả, một số hộ có thể đạt doanh thu khoảng 120 - 150 triệu đồng/1.000 m² mỗi năm

Sau sáp nhập, diện tích sản xuất hoa của làng hoa Thái Phiên khoảng 150 ha, phần lớn được canh tác trong nhà kính. Bên cạnh hơn 40 giống hoa cúc, người dân còn phát triển nhiều loại hoa khác như cát tường, lily, cẩm chướng, hoa hồng… góp phần đa dạng hóa sản phẩm và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Với những diện tích được đầu tư thâm canh hiệu quả, một số hộ có thể đạt doanh thu khoảng 120 - 150 triệu đồng/1.000 m² mỗi năm. Kết quả này cho thấy giá trị kinh tế của nghề trồng hoa, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất.

Đổi mới để giữ nghề

Cùng với việc duy trì các giống hoa truyền thống, người trồng hoa Thái Phiên ngày càng chú trọng ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Hệ thống nhà kính, tưới nước, chiếu sáng và quy trình chăm sóc được cải tiến giúp người dân chủ động hơn trong điều tiết sinh trưởng, nâng cao chất lượng hoa và sắp xếp thời điểm thu hoạch phù hợp với nhu cầu thị trường.

Người trồng hoa Thái Phiên ngày càng chú trọng ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất

Tuy nhiên, sản xuất hoa vẫn đối mặt với những thách thức về chi phí vật tư, biến động giá bán và đầu ra. Vì vậy, cùng với nâng cao chất lượng, việc tăng cường liên kết tiêu thụ, nắm bắt nhu cầu thị trường và quan tâm khâu bảo quản sau thu hoạch có ý nghĩa quan trọng, giúp người trồng hoa giảm rủi ro, nâng cao hiệu quả kinh tế và phát triển nghề theo hướng bền vững.

Không chỉ là vùng sản xuất hoa nổi tiếng, Thái Phiên còn là địa điểm được nhiều du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm không gian canh tác hoa đặc trưng của Đà Lạt.

Những nhà kính nối tiếp nhau trên triền đồi, sắc hoa rực rỡ cùng nhịp lao động cần mẫn của người dân tạo nên sức hấp dẫn riêng cho làng hoa. Qua những chuyến tham quan, du khách có thêm cơ hội tìm hiểu quy trình trồng, chăm sóc và thu hoạch hoa, cảm nhận rõ hơn công sức, kinh nghiệm cũng như tình yêu nghề của người nông dân.

Mỗi dịp Festival Hoa Đà Lạt, Làng hoa Thái Phiên có thêm cơ hội giới thiệu những giá trị đặc trưng của nghề trồng hoa, kết nối hoạt động sản xuất nông nghiệp với quảng bá du lịch địa phương

Hướng tới Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 với chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”, Thái Phiên có thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm, không gian canh tác và câu chuyện của những người làm nghề. Giá trị làng hoa vì thế không chỉ nằm ở những mùa hoa rực rỡ mà còn ở quá trình lao động, kinh nghiệm và sự gắn bó của nhiều thế hệ người dân.

Để phát huy lợi thế này, các hoạt động quảng bá và đón khách được gắn với điều kiện sản xuất thực tế, bảo đảm vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan và an toàn cho du khách, tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt, canh tác của người dân.

Giữ nghề trong bối cảnh mới không chỉ là duy trì diện tích hay sản lượng hoa, mà còn là nâng cao giá trị sản phẩm và phát huy không gian làng nghề. Khi người dân tiếp tục đổi mới kỹ thuật, nâng chất lượng hoa và địa phương quan tâm kết nối sản xuất với du lịch, Thái Phiên sẽ có thêm điều kiện phát triển bền vững.

Sức sống từ nghề truyền thống ở Làng hoa Thái Phiên

Trong sắc hoa trên những triền đồi, câu chuyện Thái Phiên vẫn được viết tiếp từ đôi bàn tay cần mẫn của người nông dân, từ những kinh nghiệm được trao truyền và cả tinh thần đổi mới để thích ứng với thị trường. Trước thềm Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI, làng hoa không chỉ góp thêm sắc màu cho ngày hội mà còn kể câu chuyện về sức sống của một nghề truyền thống giữa nhịp phát triển hôm nay.