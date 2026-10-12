Phát động chương trình 'Thanh âm Việt Nam - Giai điệu cuộc sống' 2026

Sáng 12/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ phát động chương trình “Thanh âm Việt Nam - Giai điệu cuộc sống” năm 2026.

Với thông điệp “Mỗi người một giai điệu. Triệu người cùng tạo nên âm thanh Việt Nam”, chương trình hướng tới khơi dậy khả năng sáng tạo âm nhạc trong cộng đồng, phát hiện và giới thiệu những giai điệu, tác phẩm và câu chuyện âm nhạc bắt nguồn từ đời sống.

Bên cạnh đó, chương trình sẽ phản ánh sự đa dạng về văn hóa, vùng miền, dân tộc và thế hệ, góp phần quảng bá các giá trị âm nhạc Việt Nam đến đông đảo công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động chương trình "Thanh âm Việt Nam - Giai điệu cuộc sống" năm 2026. Ảnh: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Chương trình diễn ra từ ngày 12/10 đến hết ngày 30/11/2026, với 3 nội dung được triển khai đồng bộ trên nền tảng số.

“Đố vui Thanh âm Việt Nam” là cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến, giúp người tham gia tìm hiểu kiến thức về ca khúc, nhạc cụ dân tộc, làn điệu dân ca, di sản và đời sống âm nhạc Việt Nam.

“Cảm nhận Thanh âm Việt Nam” tiếp nhận các video ngắn chia sẻ cảm nhận, câu chuyện, ký ức hoặc góc nhìn của người tham gia về một giai điệu, bài hát, làn điệu dân ca hay đời sống âm nhạc Việt Nam.

“Sáng tạo Thanh âm Việt Nam” khuyến khích người tham gia sử dụng âm nhạc, giai điệu, tiếng nói, tiếng động, nhạc cụ, làn điệu dân ca và âm thanh đời sống làm chất liệu sáng tạo. Các sản phẩm có thể được thể hiện dưới nhiều hình thức như sáng tác, phối khí, thu âm, biểu diễn, kể chuyện bằng âm thanh hoặc kết hợp với hình ảnh, video, hoạt họa, đồ họa và các hình thức nghệ thuật số khác.

Những sản phẩm đáp ứng yêu cầu có cơ hội được giới thiệu trên nền tảng chính thức và từng bước bổ sung vào Ngân hàng Thanh âm Việt Nam, gắn với thông tin định danh tác giả, quyền tác giả, quyền liên quan và điều kiện khai thác.

Chương trình không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp, dành cho công dân Việt Nam trong và ngoài nước, cũng như người nước ngoài yêu mến văn hóa, âm nhạc Việt Nam.

Sau khi kết thúc thời gian tham gia vào ngày 30/11, ban tổ chức sẽ tiến hành chấm chung khảo. Lễ công bố kết quả và trao giải dự kiến diễn ra trong tháng 12/2026.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Phát biểu tại buổi lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng đề cập vai trò của âm nhạc trong việc thể hiện bản sắc và câu chuyện của mỗi dân tộc. Theo Thứ trưởng, âm nhạc là ngôn ngữ chung của nhân loại, nhưng trong ngôn ngữ chung ấy, Việt Nam cần có tiếng nói riêng.

“Người Việt hãy tự kể câu chuyện của mình bằng âm thanh, nuôi dưỡng sức sáng tạo, làm giàu nguồn âm nhạc Việt Nam, để tự chủ trong sáng tạo và tự tin hoà nhịp cùng thế giới. Chúng ta được nghe quá khứ nghìn xưa vọng về. Chúng ta có trách nhiệm gửi thanh âm của cuộc sống hôm nay đến mai sau,” Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng chia sẻ.

Hà Anh