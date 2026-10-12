Hội chợ Du lịch Tây Bắc 2026: Kết nối quảng bá văn hóa, du lịch và sản phẩm OCOP

Chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Mường Lò - Miền di sản" tại Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò 2023. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)

Diễn ra từ ngày 15-21/10 tại phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai, Hội chợ Du lịch Tây Bắc năm 2026 được kỳ vọng góp phần tạo sức hút cho Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò, quảng bá hình ảnh Nghĩa Lộ nói riêng, tỉnh Lào Cai nói chung đến đông đảo du khách.

Qua đó phát huy lợi thế văn hóa, cảnh quan và sản vật địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, lan tỏa thương hiệu “Lào Cai - Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.”

Hiện nay công tác chuẩn bị cho Hội chợ Du lịch Tây Bắc năm 2026 và Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP đang được tích cực triển khai. Đến nay, các hạng mục khung gian hàng, cổng hội chợ cơ bản đã được lắp dựng, các phần việc tiếp theo đang được khẩn trương hoàn thiện, sẵn sàng phục vụ người dân và du khách.

Theo kế hoạch, Hội chợ Du lịch Tây Bắc năm 2026 có 4 không gian chính, gồm sân khấu và các hoạt động trình diễn; quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với du lịch cấp vùng; xúc tiến, quảng bá du lịch với quy mô dự kiến 65 gian hàng; trưng bày “Sắc màu văn hóa Tây Bắc” với 14 gian hàng.

Các không gian tập trung giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch, sản phẩm đặc trưng và những giá trị văn hóa truyền thống của Lào Cai cùng các địa phương trong khu vực Tây Bắc.

Đến với hội chợ, người dân và du khách sẽ có cơ hội tìm hiểu các điểm đến, tour, tuyến du lịch; trải nghiệm trang phục truyền thống, nghề thủ công, nghệ thuật dân gian; thưởng thức ẩm thực vùng cao và lựa chọn các sản phẩm OCOP, nông sản, đặc sản địa phương. Qua đó, các giá trị văn hóa và sản vật vùng miền được quảng bá trực tiếp, góp phần tạo sức hấp dẫn cho điểm đến Mường Lò trong mùa lễ hội.

Điểm nhấn của chương trình còn có hoạt động ẩm thực “Lào Cai - Chạm đỉnh vị giác” năm 2026, với các nội dung trình diễn chế biến, giới thiệu, đánh giá và tôn vinh những món ăn, mâm cơm đặc sắc. Đây là dịp quảng bá tinh hoa ẩm thực các dân tộc, đồng thời tạo thêm sản phẩm trải nghiệm văn hóa phục vụ du khách.

Không gian “Sắc màu văn hóa Tây Bắc” có sự tham gia của 7 xã, phường gồm Nghĩa Lộ, Trung Tâm, Cầu Thia, Liên Sơn, Văn Chấn, Tú Lệ và Mù Cang Chải, với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật dân gian, giới thiệu văn hóa đọc và những nét đặc trưng trong đời sống văn hóa các dân tộc.

Đến với hội chợ, người dân và du khách sẽ có cơ hội tìm hiểu các điểm đến, tour, tuyến du lịch; trải nghiệm trang phục truyền thống, nghề thủ công, nghệ thuật dân gian; thưởng thức ẩm thực vùng cao và lựa chọn các sản phẩm OCOP, nông sản, đặc sản địa phương.

Không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm, hội chợ còn tạo cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp và đơn vị lữ hành gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm đối tác, mở rộng hợp tác phát triển du lịch. Việc kết nối sản phẩm OCOP với hoạt động du lịch được kỳ vọng góp phần nâng cao giá trị hàng hóa địa phương, mở rộng thị trường tiêu thụ và thúc đẩy phát triển các tour, tuyến liên vùng./.