Cách bảo quản nấm rơm trong tủ lạnh cả tuần, không lo hư hỏng

Bảo quản nấm rơm trong ngăn mát tủ lạnh

Để giữ nấm rơm tươi ngon trong ngăn mát tủ lạnh từ 3-5 ngày (nhiệt độ 10-15°C), bạn chỉ cần gọt bỏ gốc dính đất và lau sạch bụi bẩn bằng khăn mềm. Bạn tuyệt đối không rửa nấm với nước lúc này vì ẩm ướt sẽ khiến nấm nhanh hỏng.

Tiếp theo, bạn lót giấy ăn bên dưới và phủ một lớp lên trên bề mặt nấm trong hộp đậy kín nắp để hút ẩm. Bạn lưu ý chỉ lấy đủ lượng nấm cần dùng mỗi lần rồi đậy nắp lại ngay nhằm giữ môi trường bảo quản ổn định. Nếu chế biến trong ngày, bạn chỉ cần đặt nấm ở nơi khô thoáng. Đặc biệt, bạn tuyệt đối không ăn khi nấm đã bị chảy nhầy hay bốc mùi lạ.

Bảo quản nấm rơm trong ngăn mát tủ lạnh là phương pháp phổ biến, để trong khoảng 3-5 ngày. Ảnh: AI

Bảo quản nấm lâu dài bằng cách chần sơ và cấp đông

Để trữ đông nấm rơm trong nhiều tháng mà không bị mất chất, bạn hãy ngâm nấm với 1 muỗng canh baking soda (hoặc muối) trong thau nước sạch để loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn.

Bạn ngâm nấm vừa luộc vào thau nước đá lạnh trong 3 phút nhằm giúp nấm duy trì độ giòn ngon và giữ màu sắc tự nhiên. Khi nấm đã ráo nước hoàn toàn, bạn cho vào túi zip, ép sạch không khí ra ngoài và cất vào ngăn đá tủ lạnh. Với mẹo nhỏ này, bạn chỉ cần lấy lượng vừa đủ ra rã đông là có thể sẵn sàng chế biến bất kỳ lúc nào.

Để trữ đông nấm rơm trong nhiều tháng mà không bị mất chất, bạn hãy cho nấm vào thau nước sạch, thêm 1 muỗng canh baking soda (hoặc muối) để làm sạch sâu, loại bỏ vi khuẩn và tạp chất.

Sau đó, chần nấm trong nồi nước sôi pha 2 muỗng cà phê muối khoảng 5 phút rồi vớt ra ngay.

Để nấm giữ được chất lượng tốt, hãy cho ngay nấm vừa chần vào thau nước đá, ngâm 3 phút để ngừng quá trình chín, đây là bước quan trọng giúp nấm giữ độ giòn, màu sắc tươi và không bị mềm nhũn khi bảo quản.

Cuối cùng, sau khi nấm đã ráo hết nước, bạn hãy cho nấm vào túi zip, ép hết không khí rồi đóng kín và cất vào ngăn đá. Bảo quản bằng cách này nấm rơm giữ được chất lượng tươi ngon nhiều tháng đến cả năm. Khi dùng, chỉ cần lấy lượng vừa đủ ra rã đông là chế biến ngay được.

Những lưu ý quan trọng khi bảo quản nấm rơm

Để các phương pháp bảo quản đạt hiệu quả tối ưu, bạn cần ghi nhớ một số điểm sau:

- Không rửa nấm quá kỹ hoặc ngâm nước lâu: Nấm rơm rất xốp, dễ hút nước. Việc này sẽ làm nấm nhanh hỏng, mất đi độ giòn và hương vị.

- Giữ nấm khô ráo: Độ ẩm là kẻ thù số một của nấm tươi. Luôn đảm bảo nấm khô ráo trước khi bảo quản, đặc biệt là khi để trong tủ lạnh.

- Sử dụng vật liệu thoáng khí: Giấy báo, túi giấy, túi vải hoặc hộp có lỗ thông hơi là lựa chọn tốt hơn túi ni lông kín khi bảo quản nấm tươi trong tủ lạnh.

- Kiểm tra định kỳ: Dù đã bảo quản cẩn thận, bạn vẫn nên kiểm tra nấm định kỳ để phát hiện sớm các dấu hiệu hư hỏng và loại bỏ kịp thời.

- Không để nấm gần thực phẩm nặng mùi: Nấm dễ hấp thụ mùi, nên tránh để gần hành, tỏi, sầu riêng... để giữ được hương vị tự nhiên.