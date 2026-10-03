Sắc màu văn hóa thế giới hội tụ tại Hoàng thành Thăng Long

Với quy mô được nâng tầm so với lần tổ chức đầu tiên, lễ hội năm nay có 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực, chương trình chiếu phim với 18 quốc gia đăng ký tham gia, không gian thời trang giới thiệu trang phục truyền thống của 15 quốc gia cùng sự góp mặt của 20 đoàn nghệ thuật quốc tế. Tại Hoàng thành Thăng Long, những sắc màu văn hóa khác nhau cùng hội tụ, tạo nên không gian giao lưu sôi động, nơi công chúng có cơ hội khám phá những nét đặc trưng về văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và đời sống của Việt Nam và các quốc gia.

Hoàng thành Thăng Long rộn ràng không khí Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai.

Nhiều không gian văn hóa quốc tế được giới thiệu tại khuôn viên di sản Hoàng thành Thăng Long.

Sắc màu văn hóa các quốc gia hội tụ giữa không gian di sản của Thủ đô.

Các đoàn nghệ thuật mang đến những tiết mục giàu bản sắc văn hóa.

Âm nhạc trở thành cầu nối giữa các nền văn hóa tại lễ hội.

Những màn trình diễn nghệ thuật thu hút sự quan tâm của người dân và du khách.

Trang phục truyền thống góp phần tạo nên không gian văn hóa đa sắc màu.

Du khách khám phá những nét văn hóa đặc trưng của các quốc gia tham dự lễ hội.

Ẩm thực quốc tế mang đến thêm những trải nghiệm thú vị cho khách tham quan.

Các hoạt động giao lưu góp phần đưa văn hóa các quốc gia đến gần hơn với công chúng Việt Nam.

Nét đẹp văn hóa truyền thống được giới thiệu sinh động qua các hoạt động trải nghiệm.

Du khách lưu lại những khoảnh khắc tại không gian giao lưu văn hóa quốc tế.

Các bạn trẻ check-in lưu lại những bức ảnh kỷ niệm tại một gian hàng quốc tế.

Công chúng trải nghiệm công nghệ 3D.

Lễ hội tạo nên không gian kết nối, giao lưu giữa văn hóa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới.