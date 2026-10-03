Sắc màu văn hóa thế giới hội tụ tại Hoàng thành Thăng Long
Những ngày này, tại không gian di sản Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) diễn ra nhiều hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ II. Các chương trình nghệ thuật, giao lưu văn hóa, trải nghiệm ẩm thực và giới thiệu nét đẹp truyền thống của Việt Nam cùng nhiều quốc gia mang đến không khí sôi động, đa sắc màu cho di sản giữa lòng Thủ đô.
Với quy mô được nâng tầm so với lần tổ chức đầu tiên, lễ hội năm nay có 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực, chương trình chiếu phim với 18 quốc gia đăng ký tham gia, không gian thời trang giới thiệu trang phục truyền thống của 15 quốc gia cùng sự góp mặt của 20 đoàn nghệ thuật quốc tế. Tại Hoàng thành Thăng Long, những sắc màu văn hóa khác nhau cùng hội tụ, tạo nên không gian giao lưu sôi động, nơi công chúng có cơ hội khám phá những nét đặc trưng về văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và đời sống của Việt Nam và các quốc gia.
Ẩm thực quốc tế mang đến thêm những trải nghiệm thú vị cho khách tham quan.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/sac-mau-van-hoa-the-gioi-hoi-tu-tai-hoang-thanh-thang-long.html