Cuộc thi Tài năng Piano Quốc tế Việt Nam 2027 mở rộng quy mô, kết nối quốc tế

Sau ba mùa giải, Festival Piano Talent bước sang mùa thứ tư với tên gọi Vietnam International Piano Talent Competition 2027 - Cuộc thi Tài năng Piano Quốc tế Việt Nam 2027.

Cuộc thi do Viện Phát triển Giáo dục và Văn hóa Việt Nam tổ chức, dưới sự bảo trợ của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam và thế giới, phối hợp cùng Hiệp hội thẩm định trình độ Piano Nhật Bản (PIARA Nhật Bản).

Theo Ban tổ chức, cuộc thi dành cho thí sinh từ 5-25 tuổi, không giới hạn quốc tịch, được tổ chức theo cả hai hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Cuộc thi Tài năng Piano Quốc tế Việt Nam 2027 khởi động với nhiều điểm mới. Ảnh: BTC

Các thí sinh có thể đăng ký ở nhiều hạng mục gồm Tự do, Chuyên nghiệp, Nghệ sĩ, Song tấu Piano 4 tay và Concerto Piano cùng dàn nhạc giao hưởng. Điểm mới của mùa giải 2027 là mở rộng phạm vi quốc tế, tạo cơ hội để tài năng piano trẻ Việt Nam giao lưu, thi đấu cùng thí sinh đến từ nhiều quốc gia.

Vòng Tìm kiếm Tài năng được tổ chức trực tuyến trên phạm vi toàn thế giới từ ngày 1-31/1/2027. Thí sinh tự ghi hình phần trình diễn, đăng tải video và gửi đường dẫn về Ban Tổ chức.

Vòng Bán kết được tổ chức trực tiếp tại ba khu vực dành cho thí sinh tại Việt Nam. Khu vực miền Nam diễn ra từ ngày 12-14/3/2027 tại Nhạc viện TP Hồ Chí Minh; miền Trung từ ngày 19-21/3/2027 tại Học viện Âm nhạc Huế; miền Bắc từ ngày 25-28/3/2027 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Vòng Chung kết dự kiến diễn ra từ ngày 26-30/5/2027 tại Phòng Hòa nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Hà Nội, với sự tham gia của các thí sinh đủ điều kiện, trong đó có thí sinh đến từ các quốc gia trên thế giới.

Đáng chú ý, mùa giải năm nay Ban tổ chức bổ sung bảng Concerto Piano - hòa tấu piano cùng dàn nhạc giao hưởng, dành riêng cho những thí sinh từng đạt Huy chương Vàng ở các mùa giải trước. Hạng mục mới tạo cơ hội để các tài năng trẻ tiếp tục thử sức với yêu cầu cao hơn về kỹ thuật, tư duy nghệ thuật, khả năng phối hợp với dàn nhạc và bản lĩnh sân khấu.

Ban Giám khảo và Hội đồng Cố vấn chuyên môn có sự tham gia của các nghệ sĩ, nhà giáo, chuyên gia piano và cán bộ quản lý chuyên môn đến từ các học viện, nhạc viện, trường đại học và cơ sở đào tạo nghệ thuật trong nước, quốc tế.

Trong danh sách dự kiến có PGS.TS Nguyễn Huy Phương, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; TS Đào Trọng Tuyên, Trưởng Khoa Piano, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; TS Trần Viết Bảo, giảng viên Piano, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; nghệ sĩ Ito Hiroko, Trưởng Ban Thư ký Cuộc thi Quốc tế PIARA; NSND Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, cùng nhiều nghệ sĩ, giảng viên và chuyên gia âm nhạc.

Bên cạnh các phần thưởng theo quy định, thí sinh được ghi nhận kết quả qua hệ thống chứng nhận, giải thưởng ở từng vòng. Tại vòng Chung kết, các mức giải gồm Cúp Quán quân, Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng và Giải Khuyến khích. Quán quân mỗi bảng nhận Cúp, Giấy Chứng nhận, Huy chương theo quy định, tiền thưởng 5 triệu đồng cùng các phần quà và quyền lợi khác.

Thông qua sự phối hợp với PIARA Nhật Bản, những thí sinh có thành tích xuất sắc còn có cơ hội được tuyển chọn vào Đội tuyển Piano Talent Việt Nam tham dự Vòng Chung kết Cuộc thi Piano quốc tế PIARA tại Nhật Bản.

Ban tổ chức cũng nhấn mạnh vấn đề bản quyền, đặc biệt trong việc khuyến khích thí sinh thể hiện các tác phẩm của nhạc sĩ Việt Nam. Theo đó, thí sinh và đơn vị đăng ký phải chủ động xin hoặc mua tác quyền đối với các tác phẩm, bản phối, bản mix đã được công bố hoặc đăng ký bản quyền theo đúng quy định pháp luật.

Theo định hướng của Ban tổ chức, Vietnam International Piano Talent Competition không chỉ dừng lại ở một cuộc thi thường niên mà từng bước hình thành hệ sinh thái hoạt động dành cho tài năng piano trẻ, với các chương trình biểu diễn, concert, giao lưu chuyên môn, định hướng nghề nghiệp và kết nối với các cơ sở đào tạo âm nhạc trong nước, quốc tế.

Sau mùa giải 2027, chương trình dự kiến triển khai các hoạt động như Trại hè âm nhạc quốc tế Grammy Camps tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Singapore, cùng các chương trình biểu diễn, concert piano, giao lưu với nghệ sĩ, chuyên gia âm nhạc và kết nối tài năng trẻ với các cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp.

Một điểm mới khác là việc lựa chọn các Quán quân của Festival Piano Talent mùa 1, 2 và 3 trở thành Đại sứ Festival Piano Talent. Các Đại sứ sẽ đồng hành cùng các chương trình concert, hoạt động giao lưu, truyền thông và cộng đồng, qua đó tạo sự tiếp nối giữa các thế hệ thí sinh và góp phần lan tỏa tình yêu piano trong giới trẻ.