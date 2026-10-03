Đông đảo du khách trải nghiệm Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ 2

Khu vực ẩm thực thu hút đông người trẻ. Ảnh: Quỳnh Trang.

Trải nghiệm văn hóa từ những điều gần gũi

Trong những ngày diễn ra lễ hội, lượng khách đến tham quan, trải nghiệm đông đảo. Tại khu vực các gian hàng quốc tế, không khí diễn ra sôi động với nhiều màu sắc văn hóa đa dạng, hấp dẫn. Mỗi gian hàng mang một màu sắc riêng, từ cách bài trí, sản phẩm trưng bày đến những món ăn đặc trưng được giới thiệu tới khách tham quan.

Thay vì chỉ quan sát, nhiều người lựa chọn trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm thủ công, thưởng thức món ăn, tham gia trò chơi. Với Quang Khang, sinh viên năm thứ ba Học viện Ngoại giao, qua trải nghiệm, anh nhận thấy lễ hội năm nay được tổ chức chỉn chu, đa dạng hoạt động.

Đông du khách trải nghiệm ẩm thực tại lễ hội. Ảnh: Quỳnh Trang

Trong ngày hội, Khang dành thời gian trải nghiệm ẩm thực và tìm hiểu văn hóa của nhiều quốc gia. Anh tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm, đồ mỹ nghệ; đồng thời tham gia những trò chơi, câu hỏi tương tác do các quốc gia và tổ chức quốc tế tổ chức.

Theo chương trình chính thức, trong các ngày 2 và 3-10, hoạt động chiếu phim các bộ phim quốc tế thu hút nhiều người thưởng thức. Các suất chiếu phim miễn phí của các quốc gia Ấn Độ, Angola, Iran, Australia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Trung Quốc, Pháp, Israel, Nhật Bản, Belarus và Mexico… mang đến những trải nghiệm điện ảnh thú vị

Những hoạt động ấy cho thấy văn hóa tại lễ hội không chỉ được giới thiệu qua các màn biểu diễn trên sân khấu mà còn được mở rộng thành nhiều hình thức trải nghiệm, để công chúng chủ động tìm hiểu và tương tác.

Ẩm thực - cầu nối giao lưu văn hóa

Ẩm thực là một trong những điểm thu hút khách tham quan tại các gian hàng quốc tế. Tại gian hàng Pakistan, Muhammad Usman Arif giới thiệu ba món ăn gồm chicken biryani, chicken kebab và chana chat.

“Cả ba món đều được yêu thích, trong đó chicken biryani là món nổi tiếng nhất. Việc trực tiếp giới thiệu món ăn, cách thưởng thức và câu chuyện phía sau mỗi món giúp thực khách Việt Nam có cơ hội hiểu thêm về văn hóa ẩm thực Pakistan”, anh Muhammad nhấn mạnh.

Không gian ẩm thực giới thiệu nhiều món ăn hấp dẫn. Ảnh: Quỳnh Trang

Muhammad Usman Arif cho biết, đây là năm thứ hai anh tham gia lễ hội. “Chúng tôi rất hào hứng khi tham gia lễ hội. Năm ngoái chúng tôi cũng tham gia và rất vui khi trở thành một phần của lễ hội”, anh chia sẻ.

Đã sống tại Việt Nam khoảng 4 năm, Muhammad Usman Arif cũng dành những lời thân thiện cho đất nước và con người nơi đây, gọi Việt Nam là “một đất nước tuyệt vời với những con người tuyệt vời”.

Cách đó không xa, gian hàng Hàn Quốc cũng thu hút sự quan tâm của khách tham quan bằng những món ăn mang đặc trưng văn hóa xứ sở kim chi.

Hưng Nguyên, nhân viên tại gian hàng Hàn Quốc cho biết, khoảng 8h sáng, các gian hàng ẩm thực đã đón nhiều người đến trải nghiệm. Chị nhận xét không khí ngày hội khá náo nhiệt, sôi động và cho rằng việc được tham gia một chương trình quy tụ nhiều quốc gia, nhiều nền văn hóa là một trải nghiệm đáng nhớ.

“Tôi rất vui khi được tham gia vào một chương trình đa sắc màu văn hóa. Là một người thích nghiên cứu về văn hóa thế giới, đối với tôi đây là một trải nghiệm rất thú vị”, Hưng Nguyên chia sẻ.

Không chỉ giới thiệu món ăn, các gian hàng quốc tế còn tạo ra những cuộc trò chuyện trực tiếp giữa người giới thiệu văn hóa và công chúng. Chính sự tương tác ấy khiến những thông tin tưởng như xa lạ trở nên gần gũi hơn.

Với Anna, người Nga đang sinh sống tại Hà Nội, hành trình khám phá lễ hội cũng bắt đầu từ ẩm thực. Đây là lần thứ hai Anna đến với Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội. Trong hành trình khám phá các gian hàng, cô đã thử shashlik tại gian hàng Ukraine, barbecue/kebab tại gian hàng Azerbaijan và cùng bạn trải nghiệm ẩm thực Peru.

Khi được hỏi về món ăn để lại ấn tượng, Anna nhắc đến món ăn Peru, đặc biệt yêu thích phần thịt mềm. Cô cũng nhận xét những loại cocktail tại gian hàng này khá ngon. Với một người nước ngoài đang sống tại Hà Nội, Anna nhìn nhận lễ hội là cơ hội để người dân Thủ đô tiếp cận với ẩm thực quốc tế một cách trực tiếp. “Tôi nghĩ đây là một cơ hội rất hay để người dân Hà Nội thử những món ăn đến từ nhiều quốc gia khác nhau”, Anna chia sẻ.

Từ Ukraine, Azerbaijan, Peru đến Pakistan, Hàn Quốc…, mỗi gian hàng lại mở ra một câu chuyện riêng. Những món ăn trở thành cầu nối để khách tham quan bắt đầu tìm hiểu về một đất nước, một nền văn hóa mà có thể trước đó họ chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc.

Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai diễn ra từ ngày 1 đến 4-10 tại Hoàng thành Thăng Long, với sự tham gia của khoảng 50 quốc gia và tổ chức quốc tế. Lễ hội mang chủ đề “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai”, đồng thời diễn ra trong năm kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO. Theo thông tin chính thức, không gian lễ hội có 45 không gian văn hóa và 35 gian hàng ẩm thực quốc tế, góp phần tạo nên không gian kết nối giữa lòng Hà Nội.