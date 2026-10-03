Trúng đậm luồng cá cơm dày đặc áp bờ, làng chài Gia Lai sôi động ngày đêm

Ngư dân Gia lai trúng đậm cá cơm cuối mùa.

Những ngày qua, không khí tại các làng chài như Nhơn Lý, Đề Gi, Mỹ An (tỉnh Gia Lai) trở nên nhộn nhịp bởi hàng trăm tàu cá trúng đậm luồng cá cơm ken đặc áp bờ. “Lộc biển” đổ về còn tạo công ăn việc làm cho ngư dân, họ tranh thủ ngày đêm để tăng thu nhập trước mùa giông bão cận kề.

Từ lức mặt trời chưa nhô lên khỏi mặt biển cho đến đêm khuya, các làng chài luôn vang vọng tiếng động cơ tàu thuyền đánh bắt, tiếng gọi nhau của ngư dân trong những màn bủa lưới vây đầy sức mạnh.

Theo các ngư dân làng chài Gia Lai, năm nay vào thời điểm cuối mùa, luồng cá cơm xuất hiện dày đặc ngay khu vực ven bờ sau những ngày mưa dai dẳng. Nhiều tàu khi phát hiện luồng cá cơm chỉ cần đi trong ngày, buông vài mẻ lưới là thu được hàng trăm kg đến cả tấn cá. Có thuyền trúng đậm, mỗi người thu về vài triệu đồng.

Số lượng cá cơm khai thác được khiến những bến cá làng chài Gia Lai phải hoạt động hết công suất với hàng trăm người lao động. Cùng lúc có hàng trăm giỏ cá cơm xanh, đỏ, vàng... được bốc xếp, phân loại và vận chuyển đi các nơi tiêu thụ.

Việc cá cơm xuất hiện với mật độ dày đặc những ngày qua được ngư dân các làng chài Gia Lai ví như “lộc trời cho”, đền đáp những tháng ngày nhọc nhằn. Người gánh, người bê, người cân cá, không khí khẩn trương, tuy mệt nhưng gương mặt các ngư dân đều hiện rõ niềm vui được mùa.

Anh Nguyễn Văn Xin (ngư dân tại làng chài Mỹ An, xã Phù Mỹ Đông) chia sẻ: “Đợt này khai thác chủ yếu là cá cơm than và cá cơm sọc than. Những sọt cá cơm lấp lánh bạc dưới ánh bình minh là loại cá cơm có chất lượng thịt ngon nhất, thân cá săn chắc, béo ngậy. Khi vào bờ, thương lái đã chờ sẵn với xe tải lạnh để thu mua ngay tại bến, vận chuyển đi giao cho các các cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống trong tỉnh, phía Nam và Tây Nguyên”.

Số lượng còn lại không vận chuyển đi kịp sẽ được ngư dân làng chài đưa vào vào các lò hấp ngay tại chỗ để đảm bảo độ tươi ngon, giữ vị ngọt của cá cơm, sau đó sẽ đưa đi các thị trường lân cận tiêu thụ. Lợi thế của cá cơm hấp là bảo quản được lâu, không làm mất đi hương vị.

Bà Nguyễn Thị Hoa (62 tuổi, người dân làng chài nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông) cho biết, cá cơm tươi năm nay được thương lái thu mua với giá trên dưới 35.000 đồng/kg; cá cơm hấp sẽ có giá cao hơn, khoảng 60.000 đồng/kg. Nếu vận chuyển đi các tỉnh xa, cá sẽ được hấp mặn hơn so với cá tiêu thụ trên địa bàn, mục đích là bảo quản lâu hơn.

Lượng cá cơm còn lại sẽ được người dân làng chài tranh thủ đem phơi tại các khoảng sân trống, trên mái nhà để làm cá cơm khô.

Mùa cá cơm trúng đậm không chỉ mang lại nguồn lợi kinh tế trực tiếp cho các chủ tàu cá mà còn tăng thu nhập cho nhiều lao động hậu cần làng chài như vận chuyển, bốc xếp, phân loại và chế biến.

Sau những đợt biến động của giá nhiên liệu và thời tiết thất thường, các chuyến biển đầy ắp cá cơm là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp ngư dân tại các làng chài Gia Lai an tâm bám biển, vươn khơi.