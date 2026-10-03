Hơn 170 người ra quân làm sạch đường phố Rạch Giá trước Lễ hội Nguyễn Trung Trực

UBND phường Rạch Giá tổ chức ra quân tuần lễ tổng vệ sinh môi trường phục vụ Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm ngày hy sinh của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực (1868 - 2026).

Ngày 3/10, UBND phường Rạch Giá tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, hưởng ứng tuần lễ làm sạch đô thị phục vụ Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm ngày hy sinh của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực (1868 - 2026).

Hơn 170 cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo khu phố, đoàn viên, thanh niên tham gia vệ sinh các tuyến đường quanh di tích, gồm Lý Thường Kiệt, Tự Do, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Công Trứ và Trương Tấn Bửu.

Theo UBND phường Rạch Giá, tuần lễ tổng vệ sinh môi trường diễn ra từ ngày 28/9 đến hết ngày 8/10, trong đó cao điểm từ ngày 2 đến 6/10.

Đoàn viên, thanh niên nhặt rác xung quanh khu vực Di tích lịch sử - văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực.

Từ ngày 2 đến 5/10, các cơ quan, đơn vị tổ chức vệ sinh trụ sở và khu vực xung quanh; các lực lượng tổng vệ sinh những tuyến đường, khu vực được phân công. Phường cũng vận động hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh giữ vệ sinh nơi ở, nơi làm việc và khu vực công cộng liền kề; không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, không để rác thải phát sinh, tồn đọng.

Từ ngày 6 đến 8/10, phường tiếp tục duy trì lực lượng vệ sinh, tăng cường thu gom, vận chuyển rác tại khu vực diễn ra lễ hội và các tuyến đường trọng điểm, kịp thời xử lý những điểm phát sinh rác thải.