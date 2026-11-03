Về với “địa chỉ đỏ”

Nơi lưu dấu người chiến sĩ cách mạng

Những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11, không khí tại Khu lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ, xã Hoàng Văn Thụ trở nên nhộn nhịp hơn. Trung bình mỗi ngày, khu lưu niệm đón từ 5 đến 6 đoàn khách đến dâng hương, tham quan, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí. Có đoàn là cán bộ, đảng viên tổ chức sinh hoạt chuyên đề, về nguồn; có đoàn là các thầy, cô giáo đưa học sinh đến tìm hiểu lịch sử; cũng có những người dân, du khách tìm về quê hương người chiến sĩ cách mạng để bày tỏ lòng tri ân.

Nhân viên Khu lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ giới thiệu về không gian nhà tưởng niệm

Khu lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ gắn với cuộc đời, tuổi thơ và quá trình trưởng thành của người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người con ưu tú của quê hương Lạng Sơn. Khu lưu niệm hiện gồm hai phần chính: nhà sàn – nơi sinh hoạt của gia đình, cũng là nơi đồng chí Hoàng Văn Thụ sinh ra và lớn lên; nhà tưởng niệm được xây dựng nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí, khánh thành năm 2009.

Trong đó, nhà sàn được phục dựng trên nền ngôi nhà cũ với kiến trúc truyền thống của người Tày. Không gian bên trong lưu giữ những vật dụng sinh hoạt gắn với đời sống gia đình, giúp khách tham quan hình dung phần nào cuộc sống của đồng chí trong những năm tháng tuổi thơ. Ngôi nhà sàn lưu niệm đã được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.

Nhà tưởng niệm được xây dựng theo kiến trúc nhà sàn, là nơi đặt tượng chân dung đồng chí và trưng bày các tư liệu, hình ảnh, hiện vật về thân thế, sự nghiệp cách mạng. Hiện nay, khu trưng bày lưu giữ khoảng 80 ảnh tư liệu, tài liệu, hiện vật phản ánh quá trình hoạt động cách mạng và tình cảm của Nhân dân đối với đồng chí.

Trải qua nhiều lần chỉnh trang, tu sửa, khuôn viên nhà tưởng niệm còn có ao cá, phù điêu đá khắc họa quá trình đấu tranh cách mạng, cảnh quan cây xanh và các công trình phụ trợ phục vụ khách tham quan.

Bà Hứa Quỳnh Nga, Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Thụ cho biết: Khu lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ là địa chỉ đỏ có ý nghĩa đặc biệt đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương, là nơi lưu giữ những dấu tích gắn với quê hương, tuổi thơ và cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Văn Thụ. Đây cũng là địa điểm có giá trị trong giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tinh thần cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Xác định rõ ý nghĩa đó, cấp ủy, chính quyền xã luôn quan tâm đến công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị khu lưu niệm; chú trọng giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường, bảo đảm không gian di tích luôn trang nghiêm, sạch đẹp, phục vụ tốt nhu cầu dâng hương, tham quan, tìm hiểu lịch sử của các đoàn khách. Thời gian tới, xã tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng trong bảo tồn, phát huy giá trị di tích, đồng thời từng bước kết nối khu lưu niệm với các điểm đến văn hóa, lịch sử trên địa bàn, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, thúc đẩy phát triển du lịch và giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống

Trải qua nhiều năm, Khu lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ đã trở thành địa điểm được nhiều cơ quan, đơn vị, trường học lựa chọn tổ chức các hoạt động về nguồn, sinh hoạt chính trị và giáo dục truyền thống. Trong đó, việc đưa học sinh đến tham quan, tìm hiểu lịch sử tại khu lưu niệm được các trường học trong tỉnh quan tâm duy trì, góp phần đưa những bài học về truyền thống cách mạng đến với thế hệ trẻ.

Bà Lương Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Mỹ cho biết: Hằng năm, nhà trường đều tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống về thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hoàng Văn Thụ, trong đó có các buổi sinh hoạt dưới cờ và tổ chức cho học sinh các khối lớp đến khu lưu niệm dâng hương, trực tiếp nghe giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí. Qua các hoạt động về nguồn, giáo viên có điều kiện lồng ghép giáo dục học sinh về lòng biết ơn, ý thức giữ gìn truyền thống, tinh thần chăm ngoan, học tập và rèn luyện để xứng đáng với thế hệ đi trước.

Để mỗi chuyến về nguồn thực sự mang lại ý nghĩa, bên cạnh việc giữ gìn cảnh quan, cơ sở vật chất, những người trực tiếp phụ trách khu lưu niệm còn chú trọng tìm hiểu, tích lũy tư liệu, câu chuyện lịch sử để phục vụ công tác giới thiệu, thuyết minh cho khách tham quan.

Anh Vy Luận Cương, nhân viên Khu lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ cho biết: Ngoài các công việc hằng ngày như mở cửa đón khách, chăm sóc cảnh quan, chuẩn bị hương hoa, tôi còn chủ động tìm hiểu những câu chuyện về đồng chí Hoàng Văn Thụ qua các tài liệu lịch sử và những người cao tuổi tại địa phương để bổ sung kiến thức cho mình. Mỗi đoàn khách đến khu lưu niệm có nhu cầu tìm hiểu khác nhau, vì vậy tôi luôn cố gắng lựa chọn cách giới thiệu phù hợp, kể những câu chuyện gần gũi, dễ hiểu, giúp người nghe hình dung rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp và tinh thần cách mạng của đồng chí.

Theo thống kê của xã, năm 2025, Khu lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ đón 310 đoàn với 8.324 lượt khách. Từ tháng 1 đến hết tháng 10/2026, nơi đây tiếp tục đón hơn 100 đoàn với trên 2.000 lượt khách. Những con số cho thấy khu lưu niệm vẫn là điểm đến được nhiều cơ quan, đơn vị, trường học và Nhân dân lựa chọn trong các hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống.

Cô và trò Trường Tiểu học Tân Mỹ tìm hiểu về sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hoàng Văn Thụ tại nhà tưởng niệm

Không chỉ là nơi tổ chức các hoạt động tham quan, dâng hương, khu lưu niệm còn ghi dấu những sự kiện có ý nghĩa trong hành trình phấn đấu, trưởng thành của các thế hệ trẻ. Em Triệu Thanh Lâm, xã Na Sầm cho biết: Tháng 6/2026, em vinh dự được kết nạp Đảng tại Khu lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ. Được đứng trong hàng ngũ của Đảng ngay tại quê hương người chiến sĩ cộng sản kiên trung là dấu mốc đặc biệt, mang lại cho em niềm tự hào và xúc động sâu sắc. Đây cũng là động lực để em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, sống có lý tưởng và trách nhiệm hơn. Sau khi được kết nạp Đảng, em luôn tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng thực hiện tốt những mục tiêu đã đặt ra. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, em đã đạt kết quả tốt và trúng tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát.

Khu lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ là nơi lưu giữ những dấu ấn lịch sử về cuộc đời, sự nghiệp của người chiến sĩ cách mạng kiên trung, đồng thời là không gian kết nối các thế hệ, góp phần đưa lịch sử đến với đời sống hôm nay. Phát huy giá trị địa chỉ đỏ chính là làm cho những bài học về lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng, tinh thần cống hiến và sự hy sinh vì độc lập dân tộc tiếp tục lan tỏa, thấm sâu vào nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Qua đó, bồi đắp niềm tự hào, hun đúc ý chí và trách nhiệm trong học tập, lao động, góp sức xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.