Đảng ủy phường Tam Chúc tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026

Đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên 60 năm, 55 năm, 50 năm tuổi Đảng.

Dự Lễ trao tặng có đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường, Bí thư các chi bộ và các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng.

Các đại biểu dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng.

Đợt này, Đảng bộ phường Tam Chúc có 24 đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng, trong đó có 7 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 4 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Thường trực Đảng ủy phường trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên.

Đây là phần thưởng cao quý của Đảng nhằm ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến của các đồng chí đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đinh Việt Dũng đã bày tỏ tri ân sâu sắc và sự trân trọng đối với những đóng góp to lớn của các đảng viên lão thành trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Các đồng chí chính là tấm gương sáng để thế hệ hôm nay noi theo. Việc nhận Huy hiệu Đảng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân các đồng chí, mà còn là niềm tự hào chung của toàn Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy mong muốn các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng dù tuổi cao và có những điều kiện khác nhau nhưng luôn phát huy phẩm chất tốt đẹp của người đảng viên cộng sản, là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ noi theo. Tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm của mình vào sự nghiệp chung của địa phương và của tỉnh.

Đồng thời, đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp cần tiếp tục quan tâm, chăm lo chu đáo cả về vật chất và tinh thần cho các đồng chí đảng viên lão thành. Thường xuyên lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí để xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đối với thế hệ trẻ và các đồng chí đảng viên trẻ hãy lấy tấm gương kiên trung, tận tụy của các đồng chí đi trước làm động lực noi theo; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, đóng góp sức trẻ vào công cuộc phát triển quê hương.