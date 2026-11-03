[Video] Chủ tịch Quốc hội Lào và Phu nhân vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sáng 3/11, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn; đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch Quốc hội Lào và Phu nhân cùng đoàn đại biểu đặt vòng hoa tại Quảng trường Ba Đình, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các đại biểu kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-chu-tich-quoc-hoi-lao-va-phu-nhan-vao-lang-vieng-chu-tich-ho-chi-minh-post999879.html