[Video] Chủ tịch Quốc hội Lào và Phu nhân vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và chỉ đạo của thành phố Đà Nẵng, phường Bàn Thạch đã xây dựng kế hoạch và đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cho “Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026”.