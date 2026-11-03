Hơn 10.000 lượt người đến dâng hương tại Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ngày 3/11, UBND xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết trong 9 tháng đầu năm 2026, Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa - Đảo Yến đã đón hơn 10.000 lượt khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, dâng hương, viếng mộ.

Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp là địa chỉ đỏ thu hút đông đảo người dân, du khách đến dâng hương, tưởng niệm. Ảnh Hoàng Phúc

Nằm ở khu vực Vũng Chùa, dưới chân dãy Hoành Sơn, hướng nhìn ra Đảo Yến, Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp là địa điểm có vị trí đặc biệt về lịch sử, văn hóa và tâm linh.

Đây là nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị Tổng tư lệnh đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là một trong những vị tướng có ảnh hưởng lớn trong lịch sử quân sự thế giới.

Từ khi Đại tướng về yên nghỉ tại Vũng Chùa - Đảo Yến vào tháng 10/2013, nơi đây trở thành địa chỉ tâm linh được đông đảo người dân, cựu chiến binh và du khách tìm đến.

Nhiều người vượt quãng đường xa để thắp nén hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn đối với vị tướng đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Người dân và du khách đến viếng, dâng hương tại nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh Hoàng Phúc

Vũng Chùa - Đảo Yến, nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp yên nghỉ, là điểm đến mang ý nghĩa lịch sử và tâm linh đặc biệt. Ảnh Hoàng Phúc

Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm giữa không gian núi non và biển cả ở Vũng Chùa - Đảo Yến. Ảnh Hoàng Phúc

Không chỉ mang ý nghĩa tri ân, Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là điểm đến gắn với cảnh quan thiên nhiên đặc trưng của vùng biển phía Bắc Quảng Trị. Sự kết hợp giữa không gian biển đảo, núi non và giá trị lịch sử tạo nên sức hút riêng cho địa danh Vũng Chùa - Đảo Yến.

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Nguyễn Văn Minh, Phó bí thư thường trực Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Phú Trạch cho biết, lượng khách đến viếng mộ Đại tướng trong 9 tháng đầu năm 2026 tiếp tục cho thấy sức hút của địa danh Vũng Chùa - Đảo Yến.

Không chỉ là nơi người dân và du khách tìm đến dâng hương, tưởng niệm, khu mộ còn là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và góp phần quảng bá các giá trị lịch sử, văn hóa, du lịch của địa phương.