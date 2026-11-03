Gia Lai: Tiếng cồng chiêng ngân vang giữa sắc vàng hoa dã quỳ trên núi lửa Chư Đăng Ya

Khi những triền núi lửa Chư Đăng Ya khoác lên mình tấm áo vàng óng của hoa dã quỳ, không gian đại ngàn Tây Nguyên cũng trở nên rộn ràng hơn bởi âm thanh cồng chiêng

Sắc hoa trải dài trên những con đường đất đỏ, len lỏi qua sườn núi, tạo nên khung cảnh vừa hoang sơ vừa thơ mộng

Từ sáng sớm, từng đoàn du khách đã tìm về núi lửa Chư Đăng Ya để chiêm ngưỡng mùa hoa dã quỳ. Giữa sắc xanh của núi rừng, những thảm hoa vàng rực rỡ nổi bật, tạo nên điểm nhấn đặc biệt của vùng đất bazan

Trong không gian lễ hội, tiếng cồng, tiếng chiêng của các nghệ nhân Jrai vang lên giữa đại ngàn. Những thanh âm lúc trầm hùng, lúc rộn rã như kể câu chuyện về buôn làng, về cuộc sống và những giá trị văn hóa được cộng đồng gìn giữ qua bao thế hệ

Những vòng xoang nối dài quanh nhịp chiêng, bước chân nhịp nhàng của các thiếu nữ Jrai trong trang phục truyền thống tạo nên bức tranh văn hóa sống động. Mỗi động tác, mỗi nhịp xoay đều mang theo hơi thở của núi rừng và tình yêu văn hóa dân tộc

Không chỉ có cồng chiêng, sắc màu văn hóa Tây Nguyên còn được thể hiện qua những bộ trang phục thổ cẩm truyền thống. Hoa văn tinh tế, gam màu rực rỡ hòa quyện cùng sắc vàng dã quỳ, làm nổi bật vẻ đẹp mộc mạc mà cuốn hút của con người nơi đại ngàn

Vận động viên Nguyễn Trọng Triển (trú tỉnh Quảng Ngãi), người vừa chinh phục cự ly 50km tại Giải chạy Gia Lai City Trail – Giấc mơ đại ngàn năm 2026, hào hứng chia sẻ về vẻ đẹp của núi lửa Chư Đăng Ya. ﻿Ảnh BTC

“Không chỉ là thử thách sức bền, giải chạy còn mở ra cơ hội để các vận động viên khám phá vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ của đại ngàn Gia Lai. Với mình, khoảnh khắc chinh phục những cung đường quanh núi lửa Chư Đăng Ya, giữa sắc vàng hoa dã quỳ và không gian bao la của núi rừng, là một trải nghiệm đáng nhớ. Đó không đơn thuần là đích đến của một cuộc đua, mà còn là hành trình cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa Tây Nguyên”, Trọng Triển chia sẻ

Dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya, các nghệ nhân say sưa trình diễn những nhạc cụ dân tộc. Tiếng cồng chiêng hòa cùng âm thanh của núi rừng, đưa người nghe đến gần hơn với đời sống tinh thần phong phú của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên

Nhìn từ trên cao, núi lửa Chư Đăng Ya hiện lên như một bức tranh khổng lồ với những triền đất đỏ bazan, những mảng xanh của cây trồng và sắc vàng hoa dã quỳ đan xen. Vẻ đẹp ấy mang đến sức hút riêng, khiến bất cứ ai đặt chân đến cũng muốn lưu lại thật lâu

Festival Cồng chiêng – Tuần lễ Hoa dã quỳ – Núi lửa Chư Đăng Ya năm 2026 diễn ra từ ngày 30/10 đến 8/11 tại xã Biển Hồ và phường Pleiku (tỉnh Gia Lai). Được tổ chức thường niên dưới chân ngọn núi lửa Chư Đăng Ya, sự kiện không chỉ tôn vinh vẻ đẹp rực rỡ của mùa hoa dã quỳ mà còn góp phần quảng bá bản sắc văn hóa, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và những giá trị truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Đây cũng là hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026, với nhiều trải nghiệm hấp dẫn như trưng bày sản phẩm OCOP, giới thiệu không gian văn hóa cà phê, các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian, góp phần tạo điểm nhấn thu hút du khách đến với vùng đất đại ngàn.